All About Automation verkündet Messetermin in Friedrichshafen

Die aktuelle Pandemiesituation lässt keine hinreichend zuverlässige Planung für eine Präsenzmesse Anfang Juli 2021 zu. Die All About Automation in Friedrichshafen wird daher vom 6. und 7. Juli 2021 auf den 8. und 9. März 2022 verschoben. Im Jahr 2020 musste die Messe abgesagt werden.

Tanja Waglöhner, Messeleiterin der All About Automation und Geschäftsführerin der Easyfairs GmbH: „Die Immunisierung der Gesellschaft gewinnt glücklicherweise an Fahrt. Wir sind guter Dinge, dass Regionalmessen im zweiten Halbjahr 2021 mit entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten erfolgreich durchgeführt werden können. Für einen Juli Termin würden wir jetzt die dafür nötigen Anforderungen und eine Öffnungsperspektive benötigen. Beides liegt leider nicht vor.“

Drei Präsenzmessen stehen im September und Oktober auf dem Messekalender der All About Automation. Die Buchungssituation sei sowohl für Wetzlar am 8. und 9. September 2021, als auch für Chemnitz am 22. und 23. September 2021 und Essen am 27. und 28 Oktober 2021 gut.

Standplätze an manchen Standorten bereits knapp

Tanja Waglöhner betont: „Aussteller und wir stehen bereit, wieder loszulegen. Alle freuen sich sehr darauf. An manchen Standorten haben wir nur noch wenige Standplätze zur Verfügung. Für viele Anbieter ist es klar: so bald wieder sinnvoll möglich, braucht es den direkten Kontakt mit den Anwendern, das umfassende Erlebnis und die Kontaktqualität einer Präsenzmesse.“

Nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung und Begleitung der Präsenzmessen sind die All About Automation online days konzipiert. Diese finden erstmals vom 15. bis 17. Juni 2021 statt. Die All About Automation online days sollen in thematisch strukturierten Online-Sessions Informationen über Innovationen, Use Cases und Best Practices geben. Fachredakteure und mit der Messe verbundene Multiplikatoren sollen für die inhaltliche Kompetenz des Online-Formats sorgen. Die Partner-Unternehmen der All About Automation online days stehen mit Video-Features und dem fachlichen Input in der anschließenden Gesprächsrunde mit ihren Lösungen im Fokus. Für die Teilnehmer sind die All About Automation online days kostenfrei.

So lange wie nötig gilt das bereits praxiserprobte Hygienekonzept ‚The Safest Place To Meet‘ übergeordnet für alle All About Automation Messen. Es wird den jeweils aktuellen Gegebenheiten angepasst und in seiner Umsetzung sowohl von den verantwortlichen Behörden als auch vom unabhängigen Zertifizierungsunternehmen SGS geprüft.