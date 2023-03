Aguti feiert dreißigjähriges Jubiläum

Firmenjubiläum

Die Firma Aguti feiert Jubiläum. Foto: AL-KO Vehicle Technology Group

Alles begann in einem ehemaligen Gewächshaus in Kressbronn mit den ersten gurtintegrierten Wohnmobilsitzen, die zunächst für den Hersteller Knaus entwickelt und dann für weitere Kundengruppen angeboten wurden. Aguti verfeinerte den Komfort und die Verstellbarkeit der Sitze, so dass sie sich für Langstreckenfahrten eignen. Eine immer breitere Produktpalette umfasste im Laufe der Zeit Drehkonsolen, Sitzbänke und Schienensysteme. Im Jahr 2003 zog Aguti in ein neues Firmengebäude, um noch mehr Platz für Forschung und Entwicklung nutzen zu können. Die Innovationstätigkeit des Unternehmens weitete sich auf den Leichtbau aus, der schon bald für die Entwickler von Elektrofahrzeugen relevant wurde.

Tochterfirma von AL-KO Vehicle Technology

Im Jahr 2019 übernahm AL-KO Vehicle Technology das Unternehmen, und integrierte Aguti so in den DexKo-Konzern, ein Hersteller von Fahrwerkstechnik und Chassis-Baugruppen sowie Zubehörteilen und hydraulischen Bremskomponenten. Dadurch konnte seit dem Start Anfang 1993 die Aguti Produktentwicklung & Design GmbH kontinuierlich wachsen und verschiedenen Produktionsstandorten in ganz Europa ausweiten. Anlässlich des dreißigjährigen Jubiläums blickt Aguti gemeinsam mit seinen fünfzig Mitarbeitern auf seine Vergangenheit sowie auf das dritte Jahr des Wachstums als Teil der AL-KO Vehicle Technology Group bzw. der DexKo Global Inc. zurück. Dieser Technologiekonzern fertigt Chassis- und Fahrwerkskomponenten für Anhänger, Freizeit- und Nutzfahrzeuge sowie Bau- und Agrarfahrzeuge.

Glückwünsche zum Jubiläum

„Wir gratulieren allen Mitarbeitern von Aguti zum Firmenjubiläum“, sagt Fred Bentley, Präsident und CEO von DexKo Global Inc. „Das ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. DexKo ist stolz darauf, Aguti seit Januar 2020 zu unserer Firmenfamilie zählen zu dürfen. Denn Aguti ist ein wichtiger Treiber unseres Wachstums. Ich freue mich auf viele weitere erfolgreiche Jahre.“ Harald Hiller, Präsident und CEO der AL-KO Vehicle Technology Group, fügt hinzu: „In dreißig Jahren hat Aguti eine Position als Marktführer aufgebaut. In den drei Jahren, die Aguti zur DexKo und AL-KO VT Gruppe gehört, haben wir intensiv miteinander gearbeitet und Wachstumsperspektiven entwickelt. Wir planen schon gemeinsam für die nächsten dreißig Jahre und darüber hinaus.“