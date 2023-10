AL-KO Mutterkonzern DexKo Global übernimmt TCM Projects B.V.

Übernahme

Der CEO von AL-KO Fahrzeugtechnik, Harald Hiller. Foto: AL-KO Fahrzeugtechnik

DexKo Global Inc. („DexKo“), ein weltweit agierender Hersteller von Fahrwerkstechnik, Chassis-Baugruppen, Zubehörteilen und Hydraulik-Anwendungen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von TCM Projects B.V. („TCM“) unterzeichnet, einem Händler von Hubstützen- und Federungssystemen für den skandinavischen Markt.

Was steckt hinter dem Unternehmen aus den Niederlanden

TCM hat seinen Sitz in Wapse/Drenthe in den Niederlanden und in Skene/Schweden. Das Familienunternehmen vertreibt hydraulische Hubstützensysteme und Luftfederungen. Der derzeitige Eigentümer Miro de Jong behält seine Schlüsselrolle im Unternehmen und bringt sein vierköpfiges Team mit. Finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht be-kanntgegeben. Diese gilt vorbehaltlich üblicher vertraglicher Vollzugsbedingungen.

Anzahl der Kundencenter im europäischen Netzwerk steigt auf acht

Nach der Übernahme plant AL-KO Fahrzeugtechnik („AL-KO VT“), ein Geschäftsbereich von DexKo, das bestehende Servicecenter von TCM zu einem voll ausgestatteten AL-KO VT Kundencenter in Skene bei Göteborg, Schweden, auszubauen. Dadurch erweitert sich das europäische Netzwerk an Kundencentern auf insgesamt acht Standorte. „Die Übernahme des Unternehmens und das neue Kundencenter ermöglichen es uns, unser Serviceangebot für ganz Skandinavien zu erweitern“, sagt Fred Bentley, President und CEO von DexKo. Harald Hiller, President und CEO von AL-KO VT, erklärt: „Dies steht im Einklang mit unseren ehrgeizigen Plänen, unseren Zubehörmarkt europaweit auszu-bauen und so mehr Kundennähe zu gewinnen. AL-KO VT verfügt bereits über Kunden-center in Italien, Frankreich, Österreich und den Beneluxländern sowie an drei Standorten in Deutschland“.

Was ist der langfristige Plan für den neuen Standort?

Langfristig wird das Kundencenter Produkte der Konzernmarken AL-KO, E&P und SAWIKO vertreiben und montieren, darunter Anhängevorrichtungen, Fahrrad- und Motor-radträger, Hubstützensysteme, Luftfederungen, Rangierhilfen und Antischlingersysteme. Darüber hinaus wird das Kundencenter Wohnwagen-Auflastungen sowie die klassischen Service- und Reparaturarbeiten an Fahrwerk und Bremsanlagen durchführen. „Mein Team und ich freuen uns sehr darauf, Teil der DexKo-Familie zu werden“, sagt Miro de Jong und ergänzt: „Wir werden unsere Vertriebstätigkeiten insbesondere im Bereich Hubstützen-systeme bündeln und unseren Kunden ab sofort ein umfassendes Produkt- und Leistungs-portfolio aus einer Hand für LevelM, LevelC und HY4 bieten“.