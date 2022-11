AL-KO Geräte GmbH stellt Geschäftsführung neu auf

Personalie

Von links: Sergio Tomaciello, Tina Bentele, Peter Kaltenstadler und Daniel Trumpp. Foto: AL-KO Gardentech

Die AL-KO Geräte GmbH aus Kötz erweitert die Geschäftsführung mit den Positionen der kaufmännischen (CFO) sowie technischen Geschäftsführung (CTO). Neben CEO Peter Kaltenstadler und CSO Sergio Tomaciello führen demnach künftig Tina Bentele als CFO sowie Daniel Trumpp als CTO die Geschäfte des Unternehmens, welche sich im Bereich „smarte Lösungen rund um den Garten“ spezialisiert hat.

So wurden Bentele und Trumpp bei AL-KO begrüßt

„Sowohl Frau Bentele als auch Herr Trumpp sind seit einigen Jahren erfolgreich in verschiedenen Führungsfunktionen für unser Unternehmen tätig. Sie kennen unsere Prozesse und Strukturen bestens und waren maßgeblich an der positiven Entwicklung der AL-KO Geräte GmbH beteiligt. Wir freuen uns, dass sich beide nun in den verantwortungsvollen Positionen als CFO und CTO noch stärker einbringen können“, erklärten CEO Kaltenstadler und CSO Tomaciello zum Amtsantritt ihrer neuen Teamkollegen.

Beide AL-KO-Personalien sind Hausberufungen

So verantwortet Tina Bentele, die seit 2017 im Bereich Konzern-Controlling für die AL-KO Group tätig ist, jetzt alleine die kaufmännische Geschäftsführung des Unternehmens. Daniel Trumpp ist seit 2017 bei der AL-KO Geräte GmbH beschäftigt. Er war zuletzt als Head of Smart Solutions unter anderem für die erfolgreiche Digitalisierung bei der AL-KO Geräte GmbH verantwortlich.