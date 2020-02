71. IBO: Das ist auf der Frühjahrsmesse 2020 geboten

Wenn die Frühjahrsmesse auf dem Messeplan steht, dann dreht sich in den Hallen alles rund um das Thema Lifestyle: Im Garten, beim Grillen, beim Bauen und beim Reisen. Die 71. IBO und ihre Schwestermessen präsentieren vom 18. bis zum 22. März 2020 viele Neuheiten und Premieren.

Premiere: Miss BBQ gesucht

Grillen liege im Trend und ist bisher vor allem in der Männerwelt ein großes Thema. Das soll sich jetzt ändern: Die Frühjahrsmesse sucht grillbegeisterte Frauen, die sich in einem Wettbewerb mit anderen Teilnehmerinnen messen möchten. Gesucht wird die Miss BBQ 2020 im Rahmen der IBO. Das Grillevent ist auf den 20. März 2020 auf der kulinarischen Eventbühne in Halle A5 terminiert.

Internationale Bodensee-Grillmeisterschaft

Auch die Bodensee-Grillmeisterschaft geht im Rahmen der IBO in die zweite Runde. Wie bereits im Vorjahr wird der Wettkampf von der German Barbecue Association lizensiert. Die gemeldeten Teams können Sachpreise sowie die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft gewinnen. Wer mitgrillen möchte, kann sich noch für den internationalen Wettbewerb anmelden. Am 21. März 2020 treten mehrere Teams im Freigelände Ost gegeneinander an.

Young-Speaker-Contest für politikinteressierte Schüler

Beim neuen „Young Speaker Contest“ am 18. und 19. März 2020 sucht die Messe redegewandte und redefreudige Schüler ab der achten Klasse, die sich auf die Bühne trauen. In den letzten Jahren sei das gesellschaftliche und politische Interesse bei jungen Menschen stark gewachsen. Viele Themen sind immer mehr auch für Schüler relevant und rücken in den Fokus. „Mach den Mund auf“ ist deshalb auch das Motto des Contests, der auf der Frühjahrsmesse IBO erstmals angeboten wird. Das Messeteam möchte mit dem Young Speaker Contest eine Plattform schaffen, auf der Jugendliche über ihre Themen reden können. Schüler aller Schularten des Bodenseekreises sind angesprochen. Es geht um freies Reden ohne digitale Unterstützung. Der Wettbewerb wird von einer fachkundigen Jury bewertet. Schirmherr ist der Friedrichshafener Bürgermeister Andreas Köster.

Motivation zur Bewegung: Kindersprint

Die Frühjahrsmesse IBO veranstaltet erstmals den Kindersprint in Kooperation mit der Deutschen Kinder Sportakademie. Ziel ist es bei diesem Wettbewerb, die Kinder zur Bewegung zu motivieren. Beim Kindersprint gilt das Motto: „Die IBO sucht in Kooperation mit der Deutschen Kinder Sportakademie das schnellste Kind vom Bodensee“. Vom 18. bis zum 20. März werden auf der Frühjahrsmesse die Vorläufe der Grundschulkinder gestartet. Am 21. März, ist das große Finale mit anschließender Siegerehrung und vielen Preisen. Am Sonntag wird ein offenes Programm für alle angeboten. Parallel wird es an allen Tagen weitere Sportangebote geben: Schussgeschwindigkeitsmessanlage mit aufblasbarem Tor, Balance Pads mit Spielen und Anforderungen, Slackline sowie eine Kinderecke mit verschiedenen koordinativen Spielen.

Tickets und Öffnungszeiten

Die IBO und ihre Schwestermessen „Urlaub Freizeit Reisen“, „Garten & Ambiente Bodensee“ und „Neues BauEn“ finden von Mittwoch, 18. bis Sonntag, 22. März 2020 parallel statt und haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte für 10,50 Euro, ermäßigt 9 Euro, ermöglicht den Eintritt für alle vier Messen.