VCI und Dachser Chem Logistics führen Einkaufskooperation fort

Zusammenarbeit

Johann-Peter Nickel, Geschäftsführer im VCI (links), und Michael Kriegel, Department Head Dachser Chem Logistics, freuen sich auf die nächsten fünf Jahre Zusammenarbeit. Foto: Dachser

Der Verband der chemischen Industrie in Deutschland (VCI) und Dachser Chem Logistics haben ihre Einkaufskooperation im Bereich der Logistik vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Wie das Transportlogistikunternehmen aus Kempten damit neuen Herausforderungen in der chemischen Industrie entgegenwirkt.

Die Unterzeichnung durch Johann-Peter Nickel, Geschäftsführer im VCI, und Michael Kriegel, Department Head Dachser Chem Logistics, fand im Head Office von Dachser in Kempten statt. Die Einkaufskooperation für die europäische Stückgutlogistik zwischen dem VCI und Dachser besteht bereits seit 2009. Mit der zunehmenden Internationalisierung der chemischen Industrie wurde die Kooperation 2015 auf Luft- und Seefrachttransporte erweitert. Rund 1.900 Mitgliedsunternehmen mit knapp 550.000 Mitarbeitern aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienahen Wirtschafszweigen gehören dem VCI an. Damit zählt der VCI zu den drei größten Industrieverbänden Deutschlands.

Hohe Anforderungen der chemischen Industrie an Logistik

„Mit Dachser haben unsere Mitgliedsunternehmen einen kompetenten Partner, der mit seinem eigenen Netzwerk die Europalogistik sicher und mit einheitlichen Qualitätsstandards handhabt und gleichzeitig auch die interkontinentalen Märkte aus einer Hand versorgen kann“, weiß Johann-Peter Nickel die langjährige Zusammenarbeit zu schätzen. Gisa Omlor, die Verantwortliche für Einkaufskooperationen beim VCI, ergänzt: „Mit zum Teil sensiblen Produkten und zahlreichen rechtlichen Sonderbestimmungen stellt die chemische Industrie hohe Anforderungen, allen voran an die Logistik. Ein langjähriger Partner mit dem nötigen Know-how und Engagement, der noch dazu auf Augenhöhe mit dem deutschen Mittelstand kommuniziert, ist ein entscheidender Mehrwert und Wettbewerbsvorteil.“

Starke Partner für Herausforderungen benötigt

Die Energiekrise und aktuelle Lage auf dem Weltwirtschaftsmarkt stellen die chemische Industrie vor immense Herausforderungen, insbesondere in Deutschland. „Deshalb brauchen unsere Mitgliedsunternehmen mehr denn je einen verlässlichen Logistikpartner, der eine sichere und krisenfeste Lieferkette sicherstellen kann“, so Johann-Peter Nickel. Logistikdienstleister und Verband sehen positiv in eine partnerschaftliche Zukunft. „Wir schätzen sehr, dass der VCI unser Engagement für die Logistik der chemischen Industrie anerkennt“, kommentiert Michael Kriegel die vorzeitige Vertragsverlängerung um fünf Jahre.

Mit digitalen Innovationen für die Zukunft gerüstet

„Mit Dachser Chem Logistics haben wir eine spezialisierte Branchenlösung, die alle Vorteile des globalen Logistiknetzes von Dachser bietet und gleichzeitig spezifisches Know-how in Sachen Chemielogistik zentral bündelt“, erklärt Kriegel. „Wir sprechen die Sprache der chemischen Industrie. Mit unseren Investitionen in den Ausbau unseres Netzwerkes, in digitale Innovationen und den Klimaschutz sind wir auch für die Anforderungen der Zukunft sehr gut gerüstet.“