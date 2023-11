Dachser übernimmt südafrikanisches Joint Venture alleine

Kooperation aufgelöst

Seit mehr als 40 Jahren, teilte sich Dachser in einer Mehrheitsbeteiligung, die Anteile an dem Joint Venture mit der Gründerfamilie Duve. Doch nun erwarb der Logistikdienstleister die restlichen 30 Prozent Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen. Die Anteile des Joint Ventures, die bei der Gründerfamilie Duve verblieben waren, gehören somit nun Dachser allein und machen das Unternehmen somit zum alleiniger Anteilseigenen an Dachser South Africa.

Zwei Familienunternehmen tun sich zusammen

2012 schloss sich das Familienunternehmen, Jonen Freight Pty. Ltd. mit dem Logistikdienstleister Dachser zusammen und gründetet das Joint Venture, Dachser South Africa. Als Teil des Dachser-Netzwerks bietet das Joint Venture, Luft- und Seefrachttransporte sowie Kontraktlogistik-Services an drei Warehouse-Standorten in Südafrika an. Außerdem ist die Unternehmens-Kooperation im Sektor Straßentransport auf Kunden aus spezifischen Branchen ausgerichtet, wie Chemie, Landwirtschaft und Bergbau. Dachser South Africa verzeichnet bis dato rund 250 Mitarbeitenden an vier südafrikanischen Standorten: Johannesburg, Durban, Port Elizabeth und Kapstadt. Diese Landesgesellschaft erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 43 Millionen Euro.

Das ist Dachser

Neben seiner Investition und Anteilnahme an dem Joint Venture, ist Dachser ein interkontinentales Transportnetzwerk und entwickelt Informationssysteme für Logistiklösungen. Als Familienunternehmen und Logistikdienstleister ist Dachser bereits seit 2011 im BRICS-Staat Südafrika vertreten und bietet dort logistische Services an. Nach dem Erwerb der gesamten Anteile an Dachser South Africa geht es nach Jahrzehntelanger Kooperation nun anders voran.

So äußern sich die Unternehmer zu den Veränderungen

Zuvor befand sich das Joint Venture unter der Leitung des Sohnes des Familiengründers, Detlev Duve. Seine Position als Managing Director wird ihm trotz dem Eigentumsübergang erhalten bleiben und somit wird die Familie Duve nicht gänzlich aus Dachser South Africa verschwinden. Edoardo Podestà, COO Air & Sea Logistics bei Dachser spricht sich über die Veränderung in der einstigen Unternehmensgemeinschaft aus und verlautet: „Unser Gemeinschaftsunternehmen in Südafrika ist eine Erfolgsgeschichte.“ Er spricht sich über die künftige Arbeit an Projekten aus und sieht das ehemalige Partnerunternehmen weiterhin als wichtige Kraft in Dachser South Africa. So meint Podestà: „Detlev Duve und sein erfahrenes Team kennen die Anforderungen der Märkte im südlichen Afrika sehr genau. Sie haben das Unternehmen darüber hinaus zu einem Eckpfeiler in unserem globalen Netzwerk entwickelt. Wir freuen uns, die Wachstumsstory von Dachser South Africa gemeinsam weiterzuschreiben.“