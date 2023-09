Stoll Gruppe heißt neue Azubis willkommen

Ausbildungsstart

Auch ein Erinnerungsfoto gehört zum ersten Tag der Ausbildung. Hier die zehn neuen Auszubildenden, die bei der Stoll Gruppe in Martinszell ins Berufsleben starteten. (Foto: Stoll Unternehmensgruppe GmbH)

Zum Start ins neue Ausbildungsjahr begrüßt die Stoll Gruppe zehn neue Auszubildende in ihren Reihen. Damit steigt die Zahl der Azubis im Betrieb auf 22.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Martinszell ist auf Projektlösungen in den Bereichen Energietechnik, Gebäudetechnik, Automation, Ingenieurbüro und Anlagenbau spezialisiert. Auch die Aus- und Weiterbildung hat bei Stoll einen hohen Stellenwert: Aktuell befinden sich 22 Lehrlinge im Betrieb. Zehn von ihnen erhielten jetzt einen ersten Einblick in ihre berufliche Zukunft.

Fachkräfte von morgen

Die Neuzugänge absolvieren Ausbildungen zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, zum Elektroniker für Automatisierungstechnik, Elektroniker für Gebäudesystemintegration, zum technischen Systemplaner für elektrotechnische Systeme, Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration sowie Industriekaufmann. Sylvia Rehm, Leitung People & Organisation, freut sich über den künftigen Fachkräftenachwuchs und betont erneut denn Stellenwert der Ausbildungsmöglichkeiten: „Die heutigen Azubis sind unsere Fachkräfte von morgen und sichern damit auch die Zukunft unseres Unternehmens.“

Gemütliches Kennenlernen

Der erste Ausbildungstag bei der Firma Stoll hielt nicht nur langweilige Formalia für die Neuankömmlinge bereit: Gemeinsam mit Eltern und Angehörigen hatten sie beim Rundgang eine erste Gelegenheit, ihren künftigen Arbeitsplatz zu erkunden. Im Anschluss luden Kaffee und Kuchen zum gemütlichen Beisammensein und ersten Kennenlernen ein.