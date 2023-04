Stoll Gruppe aus Waltenhofen fasst Fuß im Raum Stuttgart

Expansion

Die Stoll Gruppe präsentierte sich auf der eltefa Messe in Stuttgart. Foto: Stoll Unternehmensgruppe GmbH

Die Fachmesse für Elektro, Energie, Gebäude und Industrie (eltefa) ist mit rund 400 Ausstellern das größte Messe-Event der Elektrobranche im Süden. Im Fokus der eltea 2023 standen die aktuellen Megatrends der Elektrobranche, Gebäudetechnik sowie der Energietechnik und lockten über 22.000 Besucher auf das Stuttgarter Messegelände. Auch die Stoll Gruppe mit Sitz in Waltenhofen ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und war unter der Kundenmarke Stoll Solutions mit den Bereichen Energietechnik, Gebäudetechnik und Automation vertreten.

Neuer Standort in Stuttgart

Für die Stoll Gruppe war die Beteiligung an der eltefa auch aus einem besonderen Grund ein Gewinn: Das Allgäuer Familienunternehmen baut mit der Kundenmarke Stoll Solutions einen Standort in Stuttgart, mit Projektlösungen in den Bereichen Energietechnik, Gebäudetechnik und Automation auf. Als Generalunternehmer, „Elektro-GU“, will das Unternehmen die Industrie (Automobilzulieferer, Datencenter, Pharma, Medizin und Lebensmittel) ansprechen.

War die eltefa für die Stoll Gruppe ein Erfolg?

Mit der Teilnahme an der Messe, konnte der neue Stoll-Standort im Stuttgarter Raum seinen Bekanntheitsgrad steigern. Standortleiter Robin Völlm, Ingenieur Netzplanung und Schutztechnik bei Stoll Energiesysteme GmbH, nutzte die Gelegenheit sich persönlich in einem größeren Kreis vorzustellen. „Wir hatten großartige Gespräche und konnten nicht nur neue Kontakte knüpfen, sondern auch neueste technische Inspirationen mitnehmen“, äußerte sich Standortleiter Robin Völlm begeistert. Entsprechend positiv zog auch Stefan Stoll, Leitung Solution, das Fazit: „Die Messe eltefa stellte einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von Stoll im Großraum Stuttgart dar. Wir kommen gerne wieder!“