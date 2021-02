Wirtschaftsjunioren Augsburg stellen neue Präsidentin vor

Am Montag, 25. Januar 2021, fand die Jahreshauptversammlung der Wirtschaftsjunioren Augsburg (WJ Augsburg) zum ersten Mal seit der Gründung in einer reinen online Variante statt.

Die Veranstaltung blickte auf das Jahr 2020 zurück und sollte verdeutlichen, was das starke Netzwerk der WJ Augsburg in dem vergangenen Jahr leistete. Wichtig seien in Krisenzeiten vor allem der Austausch und der Zusammenhalt gewesen. Im gleichen Zug wurde der Verein neu aufgestellt, die Digitalisierung umgesetzt und neue Formate entwickelt, die das Netzwerk und die Geselligkeit auch in rein digitalen oder hybriden Zeiten wachsen ließen.

Impulse und Lichtblicke für die Region

Nach erfolgreicher Wahl stellte Sandra Haas (Kinderlachen Events & Babysitting Portal) als neue Präsidentin der Wirtschaftsjunioren Augsburg ihr Jahresmotto "#Restart" vor. Mit dem Motto sollen die WJ Augsburg wieder verstärkt auch nach außen auftreten und spürbare Impulse und Lichtblicke für ganz Augsburg-Stadt, -Land und Aichach-Friedberg setzen.

Für 2021 haben die Augsburger Wirtschaftsjunioren wieder zahlreiche Projekte und Veranstaltungen geplant. Beispiele dafür sind ein Speaker-Event am 15.07.2021, das gemeinsame Projekt „Augsburg 2030 – Region der Zukunft“, das in Kooperation mit dem Wirtschaftsregion Augsburg Förderverein e.V. organisiert wird und visionäre Ideen für die Region mit einem sogenannten Pitch-Event am 07.06.2021 kürt und unterstützt. Ebenfalls soll das Projekt „Augsburger Job-Shuttle“, das nach einer Corona-Zwangspause 2020, dieses Jahr zum 8. Mal stattfinden. Schüler und Eltern dort die Möglichkeit, sich an einem Tag in über 30 Betrieben über mehr als 100 Ausbildungsberufe zu informieren.

Dem Mitglied Christine Schmitt (Christine Schmitt - Mentoring im Unternehmen) wurde an dem Abend trotz der schwierigen Umstände für das außerordentliche Engagement auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene die Goldene Juniorennadel verleihen. Diese Auszeichnung gehört zu den höchsten, die im Verband junger Unternehmer und Führungskräfte vergeben werden.