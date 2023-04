SoftTec gewinnt beim Tophotel Star Award

Auszeichnung

SoftTec Checkin-Kiosk Foto: SoftTec

Zum wiederholten Male gewinnt die SoftTec GmbH den Tophotel Star Award. Die Firma in Sonthofen im Allgäu sichert sich mit ihren Produkten zwei Mal Gold und einmal Bronze beim Star Award 2023.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gewonnene Preise

In der Kategorie „Effizienz“ gewinnt der „SoftTec Checkin-Kiosk“ (Gold). Mit den Software-Lösungen „SoftTec Gäste-App“ (Gold) und „SoftTec Payment“ (Bronze) überzeugte die SoftTec GmbH in der Kategorie „Software“ und dominiert in diesem Bereich mit gleich zwei ihrer Produkte. Der von Tophotel in Kooperation mit Hotel+Technik vergebene Preis zeichnet in einer Leserwahl innovative Produkte und Leistungen der Hotelzulieferindustrie aus. Eine Fachjury hatte zunächst aus den zahlreichen Bewerbungen zwölf Unternehmen in vier Kategorien nominiert. Die Leser stimmten daraufhin ab.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das steckt hinter den Gewinner-Produkten

Mit dem SoftTec Checkin-Kiosk checken Hotelgäste kontakt- und personallos ein – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die SoftTec Gäste-App dient als digitaler Reisebegleiter und unterstützt Reisende dabei, ihre Buchung selbst zu organisieren. Die App begleitet sie entlang der gesamten Guest-Journey voll automatisch mit allen notwendigen Informationen. SoftTec Payment bietet eine Möglichkeit für bargeldlosen Zahlungsverkehr.