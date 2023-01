Die Sonthofer SoftTec GmbH ist „Top Company“ 2023

Auszeichnung

Oliver Anschütz ist der Geschäftsführer der SoftTec GmbH. Foto: SoftTec

Die SoftTec GmbH erhält 2023 erneut die Auszeichnung „Top Company“. In Zeiten des Personalmangels ist es für Unternehmen besonders wichtig sich als Arbeitgeber möglichst attraktiv zu präsentieren. Ganz in diesem Sinne freut sich Oliver Anschütz, der Geschäftsführer der SoftTec GmbH, auch in diesem Jahr besonders über die Auszeichnung Top Company. Mit einem Score von 4,5 und einer Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent zeige das Unternehmen erneut, dass es bei den Mitarbeitenden wahrgenommen und geschätzt wird.

So wurde SoftTec zur „Top Company“

Um die Auszeichnung Top Company zu erhalten, muss das Unternehmen mindestens sechs Bewertungen von Mitarbeitenden seit dem Bestehen des Profils bei Kununu erhalten haben. Diese dürfen den Gesamtscore von 3,8 Sternen nicht unterschreiten. Ebenfalls ist die aktuelle Performance ein großer Gratmesser. In den vergangenen 12 Monaten müssen mindestens zwei Bewertungen abgegeben worden sein, welche ebenfalls keine schlechtere Gesamtnote als 3,8 Sterne haben dürfen. „Mit 57 Bewertungen, einem Score von 4,5 Sternen und einer 100 prozentigen Weiterempfehlungsrate übertrifft die SoftTec die Anforderungen um ein weites!“, sagt Oliver Anschütz.

Oliver Anschütz feiert zweijähriges Jubiläum

Parallel zur Auszeichnung als „Top Company“ feiert Geschäftsführer Oliver Anschütz 2023 auch sein zweijähriges Jubiläum als Geschäftsführer der SoftTec GmbH. Oliver Anschütz, geboren 1987, ist seit Januar 2016 für die SoftTec GmbH tätig. Angefangen als Vertriebsmitarbeiter agierte er seit November 2016 als Leiter Vertrieb & Partnerschaften. Der gelernte Hotelfachmann hat nach seiner Ausbildung im Ramada Hotel Bad Soden diverse Tätigkeiten bis zum Direktionsassistenten für die Gesellschaft an mehreren Standorten ausgeübt. Für die mk | hotels war er mehrere Jahre als Manager Operations für die Eröffnung und Markteinführung von fünf Hotels verantwortlich. Nach der Tätigkeit als Sales Manager für Assa Abloy zeichnete er Verantwortung für die Wiedereröffnung und erfolgreiche Markteinführung eines Privathotels in der Pfalz. Von dort führte der Weg dann final zur SoftTec GmbH.