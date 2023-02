So schneidet Kempten bei der Besucherbefragung „Vitale Innenstädte“ ab

Studie

Archivbild. Die Stadt Kempten im Allgäu. Foto: B4BSCHWABEN

In 111 deutschen Städten haben insgesamt 68.600 Innenstadtbesucher im Herbst 2022 ihre Einschätzungen zu ihrem Einkaufsverhalten, dem Einzelhandelsangebot und weiteren Themen gegeben. So auch in Kempten, wo der Ausgang der Befragung nach eigenen Angaben beim Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung für Zufriedenheit sorgt. Rund 60 Prozent der Befragten gaben an, dass sich die Attraktivität der Kemptener Innenstand in den letzten Jahren trotz der Coronakrise verbessert hat. Damit schneidet die Stadt im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller teilnehmenden Städten sehr gut ab.

Positiver Blick auf das Umfrageergebnis

„Mit diesem Ergebnis ist die Stadt Kempten sehr zufrieden. Dies kann vor allem als Bestätigung der engen Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, Politik und City-Management angesehen werden“, betont Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Überdurchschnittliche Werte

In den drei Hauptkategorien Gesamtattraktivität, Aufenthaltsqualität und Einzelhandelsangebot schneidet die Kemptener Innenstadt mit den Schulnoten „sehr gut“ und „gut“ ab. In nahezu jedem abgefragten Bereich steht die Kemptener City überdurchschnittlich gut da und kann bei den Punkten Freizeit- und Kulturangebot sowie dem Angebot an Unterhaltungselektronik/Telekommunikation sogar die „Benchmark“ in der Ortsgröße setzen, also das beste Ergebnis unter den Kommunen mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern liefern.

Zukünftige Handlungsfelder

„Wir vom City-Management begrüßen ebenfalls die positiven Resultate, die unsere Kemptener Innenstadt erhalten hat“, berichtet Dietmar Wolz, erster Vorsitzende des City-Managements, „außerdem lassen sich aus der Besucherbefragung Schwerpunkte rauslesen, die angepackt werden müssen“. Stadt und City-Management erkennen vor allem im Bereich der Mobilität Handlungsfelder für die Zukunft. Eine weiterhin notwendige Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto, gepaart mit einem ausreichenden Parkplatzangebot sowie der Ausbau des ÖPNV-Netzes sind Erkenntnisse, welche die Studie geliefert hat. Drei Punkte, die laut den 615 Befragten Verbesserungspotenzial besitzen und lediglich mit einem „befriedigt“ bewertet wurden.

Forderung nach mehr Grünflächen

Als weiterer Kritikpunkt ist der Befragung zufolge die unzureichende Stadtbegrünung im Zentrum von Kempten aufgeführt. Nichtsdestotrotz blicken die Verantwortlichen von Stadt und City-Management positiv auf das Gesamtbild der Besucherbefragung. Im nächsten Schritt sollen nun die Ergebnisse der Politik vorgestellt werden.