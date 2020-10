Scaltel erlangt höchsten Status im Servicebereich

Durch den Nachweis hoch qualifizierter und zertifizierter Mitarbeiter sei es der Scaltel in diesem Jahr gelungen bei führenden IT-Herstellern, unter anderem bei Cisco Systems und Palo Alto Networks, die höchste Zertifizierung im jeweiligen Service-Programm zu erhalten.

Für diese Zertifizierungen werden ein hohes Maß an Service- und Dienstleistungserbringung als Qualitätsmerkmal vorausgesetzt. Außerdem muss der Partner die Fähigkeit besitzen, schwierigste Service-Vorfälle eigenständig zu lösen. In der Auditierung bewerteten die Hersteller intensiv die Prozesse in den Bereichen Service und Sicherheit. Dabei sei es für die Scaltel sehr hilfreich gewesen, auf die Zertifizierungen nach der ISO 20000 und ISO 27001 sowie ihre langjährige Erfahrung zurückgreifen zu können.

Damit stelle das IT-Unternehmen für ihre Kunden sicher, dass IT-Systeme stabil, sicher und hochverfügbar betrieben werden. Ein weiterer Vorteil für die Kunden bestehe darin, dass Know-how und Kompetenz selbst nicht aufgebaut und vorgehalten werden muss, sondern sich beim Betrieb auf die Spezialisten der Scaltel verlassen können. „Wir sind stolz auf unsere Service-Mannschaft, die durch ihren Einsatz und zahlreiche Fortbildungen, den Standard unserer Services nicht nur gehalten, sondern auf ein ganz neues Level gehoben hat“, betont Joachim Skala, Vorstand Scaltel Gruppe.

Über die Scaltel Gruppe

Zur Scaltel Gruppe zählen die Scaltel AG, die Scaltel Smart Building GmbH, die Scalcom GmbH sowie die SNS Systems GmbH. Die Gruppe verfügt über ein umfassendes Produkt- & Serviceportfolio sowohl im klassischen Systemhausgeschäft als auch im Bereich Cloud- und Managed Services. Insgesamt tragen 250 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei. Ausgehend von den Standorten Neuss, Köln, Wiesbaden, Neu-Isenburg, München und Waltenhofen betreuen die Scaltel -Mitarbeiter mittelständische Unternehmen in der DACH-Region. Die Gruppe erwirtschaftete in 2019 einen Umsatz von 51 Millionen Euro.