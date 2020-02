SCALTEL: Eltern erhalten Einblick in die Arbeitsbereiche ihrer Kinder

„Das Kennenlernen und der gemeinsame Austausch liegt uns dabei besonders am Herzen. Hier bringen wir die Eltern unserer Azubis mit den Mentoren der SCALTEL Gruppe zusammen, lassen den Ausbildungsbeginn Revue passieren und starten mit einem Ausblick in ein spannendes, lehrreiches Ausbildungsjahr 2020. Wir sind stolz, den jungen Menschen ihren Traum, eine Ausbildung in der IT zu ermöglichen und freuen uns, dass der Elternabend an beiden Standorten wieder so gut besucht war,“ so Joachim Skala, Vorstand der SCALTEL Gruppe.

Neuer Firmensong

Mit 26 Azubis, 21 Mentoren und rund 40 Eltern, war das SCALTEL Casino in Waltenhofen gut gefüllt. Der Abend begann mit einer kurzen Begrüßung des Personalleiters, Helge Stöcker. Danach wurde der neue Firmensong „SCALTEL Number One“ mit Video, der in Zusammenarbeit mit der Allgäuer Band „Losamol“ aufgenommen wurde vorgestellt. In kleinen Gruppen ging es im Anschluss durch das Firmengebäude in die Lehrwerkstatt, Labore und Serviceleitstelle. Hier erhielten die Eltern einen tiefen Einblick in die jeweiligen Arbeitsbereiche ihrer Kinder, die mit kurzen Vorträgen, wie beispielsweise im Security Bereich, von den Auszubildenden untermalt wurden.

Neuer digitaler Arbeitsplatz

In der Niederlassung in Wiesbaden wurde neben den Vorträgen der sechs Azubis und ihren Mentoren, den Eltern unter anderem erklärt, wie der neue digitale Arbeitsplatz aussieht und live gezeigt, wie eine Videokonferenz funktioniert. An beiden Standorten fand der Abend mit einem Fingerfood-Buffet beziehungsweise einem Besuch im Restaurant, sowie guten Gesprächen in lockerer Atmosphäre, seinen Abschluss.

Über die SCALTEL Gruppe

Zur SCALTEL Gruppe zählen die SCALTEL AG, die SCALTEL Smart Building GmbH, die SCALCOM GmbH sowie die SNS Systems GmbH. Die Gruppe verfügt über ein umfassendes Produkt- & Serviceportfolio sowohl im klassischen Systemhausgeschäft als auch im Bereich Cloud- und Managed Services. Insgesamt sind 240 Mitarbeiter bei dem Unternehmen tätig. Ausgehend von den Standorten Neuss, Köln, Wiesbaden, Neu-Isenburg, München und Waltenhofen betreuen die SCALTEL-Mitarbeiter mittelständische Unternehmen in der DACH-Region. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von 50 Millionen Euro.