Präg-Gruppe aus Kempten hat Wachstumsfeld gebündelt

Der Energiehändler Präg aus Kempten im Allgäu bündelt seine Aktivitäten rund um Energieeffizienz und -dienstleistungen in einer neuen Gesellschaft. Die zum Beginn des Oktobers gegründete Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG wird geführt von Marc Deisenhofer und Klaus-Rüdiger Bischoff.

Wachstum bei Präg wird ausgebaut

Mit der Neugründung will der Mittelständler aus Kempten ein Zeichen für den kontinuierlichen Ausbau seines jüngsten Wachstumsfelds setzen. „Die Energieversorgung wird künftig verstärkt in vernetzen, dezentralen Systemen stattfinden, die zunehmend CO2-neutral und hoch effizient arbeiten“, sagt Geschäftsführer Marc Deisenhofer. Vor diesem Hintergrund hat Präg 2018 ein eigenes Geschäftsfeld ins Leben gerufen. Dieses besteht für die Angebote und Dienstleistungen im Bereich der E-Mobilität, der dezentralen Energieerzeugung mit dem Schwerpunkt Photovoltaik, der Energiespeicherung sowie der Energieberatung und Klimaneutralstellung von Unternehmen sowie weiterer zukunftsweisenden Energielösungen. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir in diesem neuen Geschäftsfeld zahlreiche innovative Angebote nah an den Bedürfnissen unserer Kunden entwickelt und Pilotprojekte umgesetzt. In der neuen Gesellschaft bündeln wir nun diese Angebote und Dienstleistungen und unterstreichen damit die Bedeutung, die wir diesem Themenbereich beimessen“, erläutert Deisenhofer.

Über die Präg-Gruppe

Die 1904 gegründete Präg-Gruppe ist ein Energie-Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Kempten. Das Unternehmen berät seine Kunden in Energiefragen und deckt die Bandbreite des täglichen Energiebedarfs ab. Allein im Geschäftsbereich Energie vertrauen rund 40.000 Privat- und Gewerbekunden aus Bayern, Sachsen und Thüringen auf Präg. Das Familienunternehmen betreibt ein Netz von rund 120 Tankstellen und zählt damit zu den größten mittelständischen Tankstellennetzbetreibern in Deutschland. Die Großtanklager in Kempten, Augsburg und Heidenau nutzen auch andere Unternehmen als Umschlagplatz. Das Schwesterunternehmen Präg Komfortbau ist seit 2018 im Immobilienmarkt tätig. Großen Wert legen die Präg-Unternehmen nach eigener Aussage auf Kundenservice, die Qualität der Produkte und Dienstleistungen sowie eine ausgefeilte Logistik. Darum kümmern sich insgesamt rund 200 Mitarbeiter.