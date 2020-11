Präg aus Kempten unterstützt Region mit Gutscheinaktion

Die verschärfte Corona-Lage und der „Lockdown Light“ im November stellen auch Allgäuer Geschäfte und Betriebe erneut vor Herausforderungen. Insbesondere die von der verschärften Corona Lage besonders hart getroffenen Branchen, wie zum Beispiel die Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und der Einzelhandel brauchen gerade jetzt Unterstützung, um über die kommenden Wochen zu kommen. Als in der Region beheimatetes Unternehmen ist es uns eine Herzensangelegenheit ein Zeichen in der Region zu setzen“, betont Marc Deisenhofer, Geschäftsführer von Präg.

Der Energiedienstleister verlost ab sofort vier Wochen lang Gutscheine im Wert von insgesamt 15.000 Euro, die bei zahlreichen lokalen und regionalen Geschäften und Betrieben eingelöst werden können. Über die Online-Kanäle des Unternehmens können Allgäuer einfach mitmachen und mit etwas Losglück in Kempten, Immenstadt, Marktoberdorf, Sonthofen, Oberstaufen und Oberstdorf Gutscheine gewinnen.

Mit dem Hashtag #Präghilft verlost das Familienunternehmen vier Wochen lang insgesamt über 1.000 Gutscheine. Diese gibt es pro Woche für jeweils ein bis zwei Allgäuer Städte zu gewinnen. Seit 13. November können Teilnehmer des Gewinnspiels für eine Woche lang Gutscheine der Arbeitsgemeinschaft pulsierendes Immenstadt e.V. und der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH ergattern und damit den Immenstädter und Oberstaufener Einzelhandel unterstützen. Präg hat zudem in weiteren Städten Gutscheine eingekauft: „Schexs in the City“ von Citymanagement Kempten, „Aktionskreis Geschenkgutscheine“ vom Aktionskreis Marktoberdorf, Einkaufsgutscheine der Attraktiven Stadt Sonthofen Wirtschaftsvereinigung und Einkaufserlebnis-Gutscheine des Gewerbeverbands Oberstdorf Aktiv e.V.

Zusammenhalt in der Krise

„Zusätzlich unterstützen wir natürlich auch eigene Kunden, die uns bereits seit Jahren treu sind. Es sollen möglichst viele Allgäuer bei den Gutscheinen fündig und so zumindest einigen Betrieben ein kleinwenig unter die Arme gegriffen werden“, sagt Marc Deisenhofer und fügt hinzu: „Wir müssen in der Krise zusammenstehen, damit die Region auch künftig so lebenswert bleibt, wie sie ist.“