Präg richtet zwei neue Ladesäulen für Elektromobilisten in Sulzberg ein

Elektromobilität

Die E-Mobilität in Sulzburg nimmt mit zwei neuen Ladesäulen weiter Fahrt auf. Zur feierlichen Einweihung trafen sich Bürgermeister Gerhard Frey (links) und Tony Hiller, Gebietsverkaufsleiter von Präg (rechts). Foto: Präg

E-Mobilisten in Sulzberg können sich über gleich zwei neue öffentliche Ladesäulen für ihre Elektrofahrzeuge freuen: Eine an den Parkplätzen am Rathaus und eine am Friedhof. Mit der Inbetriebnahme erweitert der Energiedienstleister Präg aus Kempten die Ladeinfrastruktur im ländlichen Bereich des Oberallgäus. Zur Einweihung trafen sich am Donnerstag, den 2. Februar 2023, Sulzbergs Bürgermeister Gerhard Frey und Tony Hiller, Gebietsverkaufsleiter von Präg. Mit den neuen Ladesäulen baut der Energiedienstleister sein Netz in der Region auf insgesamt 44 Ladepunkte aus.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ladeinfrastruktur in ländlichen Regionen muss ausgebaut werden

„Mit den neuen öffentlichen Ladepunkten unterstützen wir die Elektromobilität in Sulzberg. So nimmt die Mobilitätswende auch hier in der Gemeinde weiter an Fahrt auf“, erklärt Bürgermeister Frey, und ergänzt: „Im Zuge der Erneuerung des Ortskerns haben wir mit den beiden Ladesäulen auch bezüglich der Elektromobilität Nägel mit Köpfen gemacht.“ Die Gemeinde hat in Kooperation mit Präg die beiden Ladesäulen realisiert: „Gerade in ländlichen Regionen muss die Ladeinfrastruktur besser ausgebaut werden. Sulzberg hat das erkannt. Wir freuen uns, als Projektpartner die beiden Säulen gemeinsam mit der Gemeinde realisiert zu haben“, erläutert Tony Hiller.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vier Fahrzeuge gleichzeitig laden

Die an den zentralen Parkplätzen hinter dem Rathaus und am kirchlichen Friedhof installierten Säulen verfügen über jeweils zwei Ladepunkte. Hinter dem Rathaus können zwei E-Autos gleichzeitig mit einer Leistung von je 22 Kilowatt geladen werden. Am Friedhof geht es schneller: Einer der beiden Anschlüsse dort ist ein Schnellladepunkt mit einer Leistung von 50 Kilowatt. Bezahlt wird entweder über Kreditkarte, die Präg-Ladekarte oder Ladekarten anderer Anbieter wie ADAC, EnBW, NewMotion oder PlugSurfing. Das funktioniert auch über eine der zugehörigen Apps wie Intercharge. Besonders günstig laden Kunden mit der hauseigenen Ladekarte von Präg. Der Energiedienstleister bietet seit 2017 Lösungen rund um die Elektromobilität für Gewerbetreibende, Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften und Privatkunden. „Wichtig ist uns, die Ladeinfrastruktur sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich auszubauen. Denn nur mit einem flächendeckenden Ladenetz kann die Mobilitätswende funktionieren“, erklärt Tony Hiller.