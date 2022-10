Präg empfängt Jungfußballer am Firmensitz in Kempten

Sponsoring

Die Jugend des TSV 1874 trainiert ab sofort in den neuen Trikots ihres Hauptsponsors Präg. Im Bild: Marc Deisenhofer (rechts), Geschäftsführer Gesellschafter von Präg zusammen mit Abteilungsleiter Andreas Breuer, den Jugendfußballern sowie den Auszubildenden von Präg. Foto: Präg

15 Jugendfußballer des TSV 1874 Kottern besuchten diesen Herbst ihren neuen Hauptsponsor, das Kemptener Energieunternehmen Präg. Das gegenseitige Kennenlernen ist nun der persönliche Auftakt einer langfristig angelegten Partnerschaft. Pandemiebedingt war das nicht früher möglich; das Sponsoring läuft jedoch bereits über ein Jahr. „Wir freuen uns sehr, dass unsere erfolgreiche Jugendabteilung jetzt erstmalig einen eigenen Hauptsponsor hat und sind auch stolz darauf, dass wir ein am Ort so tief verwurzeltes Energieunternehmen für die Idee begeistern konnten, unser Jugendpartner zu werden“, sagt der Abteilungsleiter des Vereins, Andreas Breuer.

Weshalb sich Präg zu der Partnerschaft entschieden hat

Marc Deisenhofer, Geschäftsführer von Präg erklärt das Engagement seines Unternehmens: „Vereine leisten mit ihrer ehrenamtlichen Jugendarbeit einen wichtigen sozialen Beitrag und fördern die persönliche Entwicklung junger Menschen und ihre Gesundheit.“ Ab jetzt werden alle Jugendmannschaften des TSV mit dem Präg Logo auf der Brust auftreten. Beim TSV 1874 Kottern trainieren aktuell rund 250 Kinder und Jugendliche in 14 Mannschaften. Tobias Haslach, technischer Leiter des Vereins betonte: „Wir sind Präg dankbar für das Sponsoring. Um die Jugendarbeit finanzieren und für die Heranwachsenden attraktiv gestalten zu können, brauchen wir starke, zuverlässige Partner.“ Der Firmensitz von Präg ist von der Luftlinie gerade mal gut einen Kilometer von der ABT Arena entfernt auf der anderen Seite der Iller.

Präg-Geschäftsführer lobt Engagement des Vereins

„Ich finde es beachtlich, was die Trainerinnen und Trainer der Fußballabteilung hier leisten. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Fußball-Jugend des Vereins zu einem Aushängeschild des Allgäuer Fußballs in ganz Schwaben entwickelt“, betont Marc Deisenhofer und ergänzt: „wir freuen uns, mit unserem Engagement ein Teil dieser Allgäuer Erfolgsstory zu sein.“ Präg versteht sich als regionaler Partner; dem familiengeführten Energieunternehmen sei es wichtig, die Lebensqualität am Standort zu fördern, insbesondere auch das Ehrenamt in Sport, Kultur und Sozialleben. Das freiwillige Engagement von Bürgern habe eine große Bedeutung für den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt.

Präg-Azubis stellen Unternehmen vor

Auch wenn die Fußballer nicht gekickt haben, ging es bei ihrem Besuch bei Präg spielerisch zu. Denn die Auszubildenden des Unternehmens sorgten bei der Vorstellung der verschiedenen Geschäftsbereiche und ihrer eigenen Erfahrung bei Präg sowie der anschließenden Rallye durch den Betrieb für viel Abwechslung. Dass die Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren dabei aufmerksam und interessiert waren, konnten die Mitarbeitenden auch an vielen Fragen und dem erfolgreich absolvierten Quiz erkennen. Möglicherweise ist durch den Besuch bei dem ein oder anderen Jugendlichen die Idee zur Torchance für den eigenen Berufsstart entstanden – denn als Ausbildungsbetrieb genießt Präg einen guten Ruf.