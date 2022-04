Präg baut Ladeinfrastruktur für E-Autos in Kempten aus

In der Sauna entspannen oder während dem Sport beim TV Kempten das eigene E-Auto laden. Das ist jetzt durch neue Ladesäulen im Aybühlweg in Kempten möglich. Präg hat die insgesamt vier Ladepunkte installiert und in Betrieb genommen. Der Energiedienstleister erweitert sein Ladenetz in Kempten damit auf insgesamt 12 Ladepunkte.

Fit für die Energiewende

„Wir helfen Kempten sich fit für die Energiewende zu machen“, freut sich Präg Geschäftsführer Richard Gerstandl und fügt an: „Die neuen Lademöglichkeiten liegen in Nachbarschaft zu Schwimmbad, Sport- und Kletterhalle. Hier bleiben die Menschen für gewöhnlich längere Zeit, deshalb ist das Laden des E-Autos hier besonders sinnvoll. “

Vier Fahrzeuge parallel laden

Bei der Ladestelle handelt es sich um zwei Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten. Sie verfügen über eine maximale Ladeleistung von je 22 Kilowatt. Die Bezahlung erfolgt entweder über Kreditkarte, die Präg Ladekarte oder Ladekarten anderer Anbieter wie Adac, En BW, New Motion oder Plug Surfing. Auch über eine der zugehörigen Apps wie Intercharge funktioniert die Bezahlung.

Strategisch praktische Stellen für die Ladestellen wichtig

„Wichtig ist uns die Auswahl strategisch günstiger Stellen für die E-Ladestellen, damit die Nutzerinnen und Nutzer das Laden zum Beispiel mit einem Gang in die Stadt verbinden können. Mit dem neuen Standort Aybühlweg in Kempten erweitert Präg sein Ladenetz auf insgesamt 37 Ladepunkte, 93 und mehr sind bis Ende 2023 bisher geplant.