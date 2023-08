Michael Rabasco übernimmt die Geschäfte bei Weber USA

Personalie

Von links: Karl Ernst Bujnowski (CEO WEBER Group) und Michael Rabasco (CEO WEBER Screwdriving Systems Inc.). Foto: Weber Schraubautomaten GmbH

Michael Rabasco löst Jonathan Ray als CEO ab und ist nun neuer Geschäftsführer von Weber USA. Rabasco fing 1983 im Unternehmen an und arbeitet bereits seit 40 Jahren bei Weber USA. Er kann auf viele gesammelte Erfahrung zurückblicken und war in mehreren strategischen Positionen tätig, unter anderem als Senior Technical Director. Als neuer CEO ist Rabasco auch Präsident der Weber Screwdriving Systems Inc. mit Sitz in Mooresville (North Carolina). In der Position des CEO übernimmt er die Geschäfte der US-amerikanischen Tochterfirma der Weber Schraubautomaten GmbH mit Stammsitz im oberbayerischen Wolfratshausen.

Erschließung des Nordamerikanischen Marktes

Von Herausforderungen auf dem US-Markt, wie der Diversifizierung von Montageprozessen und Anwendungsmöglichkeiten, lässt sich Rabasco jedoch nicht aufhalten. Tatsächlich ist er sich sicher, dass Webers Produkte und Lösungen auf dem amerikanischen Markt überzeugen werden. Die Innovationskraft des Unternehmens sowie das strategische Wachstum würden zur Festigung und zum Ausbau der Marktführerschaft im Bereich Automatisierung von Schraub- und Verbindungsprozessen beitragen, so Rabasco während seiner Einführungsrede. Dem ist sich auch Karl Bujnowski, Geschäftsführer der Weber Schraubautomaten GmbH Wolfratshausen sicher: „Michael Rabasco nun an der Spitze von Weber USA zu haben, ist ein wahrer Glücksfall. Auf einem so dynamischen Markt wie dem in Nordamerika brauchen wir Spezialisten und Persönlichkeiten wie ihn, die sich mit mutigen Ideen diesen Herausforderungen stellen.“. Bujnowski gratulierte zur Beförderung und wünschte dem neuen CEO außerdem viel Spaß bei der Verwirklichung der Ziele.

Über Weber USA

Weber USA bedient neben den Vereinigten Staaten, darunter auch Alaska und Kanada, den ganzen nordamerikanischen Markt. Der Kundenstamm soll zukünftig durch eine strategisch aufgesetzte Marktoffensive jedoch noch weiter ausgebaut werden. Die Planung dafür ist bereits aufgesetzt. Außerdem möchte das Unternehmen für seine Kunden Montageprozesse optimieren und effizienter gestalten.