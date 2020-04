Kommunen im Allgäu sollen in Infrastruktur investieren

Die Allgäuer Landräte haben kürzlich dafür appelliert, dass die Kommunen weiter in die Infrastruktur investieren sollen, anstatt diese auszubremsen. Das sei vor allem in Zeiten von Corona wichtig. Diesen Aufruf führt die Allgäu GmbH aus Kempten an.

Die vier Allgäuer Landräte Anton Klotz, Hans-Joachim Weirather, Elmar Stegmann und Maria Rita Zinnecker haben kürzlich an die Bürgermeister und Gemeinderäte ihrer Kommunen appelliert. Dabei ging es darum, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit weiter zu investieren und nicht auf die Ausgabenbremse zu treten. Arbeitsplätze erhalten und Wirtschaft stärken „Jetzt gilt es, für alle staatlichen Ebenen antizyklisch zu handeln, um Arbeitsplätze zu erhalten und die Wirtschaft zu stärken“, appelliert Anton Klotz, Aufsichtsratsvorsitzender der Allgäu GmbH, die diesen Aufruf anführt. Damit das Allgäu gut durch die Krise kommt, müssen alle mit Zuversicht nach vorne schauen und positiv bleiben. Höhere Schulden sind für viele Städte im Allgäu verkraftbar Staatliche Investitionen, insbesondere im Bereich des Bauens, spielen für Handwerk und Industrie im Allgäu eine große Rolle. Natürlich werden auch die Kommunen durch Einnahmeausfälle getroffen. Doch gerade im Allgäu kommen viele Städte, Märkte und Gemeinden aus einer finanziell sehr guten Zeit. Daher sind auch für einige Jahre höhere Schulden gut verkraftbar, wenn dadurch Arbeitsplätze in der Region erhalten werden können und die Unternehmen in einer schwierigen Phase gestützt werden, sind sich die vier Allgäuer Landräte einig. Erhebliche Mehrbelastungen in den kommunalen Haushalten Gleichzeitig geht der Appell auch an die Staatsregierung und die Regierung von Schwaben, Fördermittelanträge für Investitionen zügig zu bearbeiten und zuzusagen, damit geplante Aufträge auch vergeben werden können. Außerdem fordern die Landräte Bund und Freistaat auf, einen finanziellen Schutzschirm auch über die Kommunen zu spannen, denn einbrechende Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Soziallasten werden zu erheblichen Mehrbelastungen in den kommunalen Haushalten führen.