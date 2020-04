Handwerkskammer Ulm veröffentlicht Corona-Umfrage

Die Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee seien unterschiedlich stark von der Corona-Krise betroffen. Das belegt eine Blitzumfrage der Handwerkskammer Ulm. 55 Prozent der befragten Unternehmen gaben darin an, derzeit noch keine Auswirkungen der Krise zu spüren. Die anderen 45 Prozent haben Soforthilfen von Land und Bund beantragt.

Mehr als ein Drittel sei gut aufgestellt



Mehr als ein Drittel der befragten Betriebe sehe seinen Betrieb trotz der derzeitigen Einschränkungen gut aufgestellt und erwarte auch in den kommenden Wochen keinen finanziellen Engpass. 15 Prozent der befragten Handwerksbetriebe haben jedoch bereits in den nächsten zwei Monaten Schwierigkeiten, ihren Betrieb aufrecht zu erhalten, wenn die Einnahmen weiter ausbleiben.

Auswirkungen von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich

„Das zeigt, dass es auch viele Handwerksbetriebe in unserem Kammergebiet gibt, die nicht so stark von Corona und den Einschränkungen betroffen sind. Die Auswirkungen auf den Betriebsalltag sind von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich“, sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Die aktuelle Herausforderung bestehe darin, für diese breite Streuung an betrieblichen Situationen jeweils das Richtige anzubieten.

Jeder vierte Betrieb hat Kurzarbeit eingeführt



Mehr als 70 Prozent der regionalen Betriebe im Handwerk haben bisher keine Kurzarbeit angemeldet und haben das laut eigener Aussage auch nicht vor. Rund jeder vierte befragte Handwerksbetrieb hat bereits Kurzarbeit eingeführt. Von Umsatzrückgängen und finanziellen Einbußen sprechen dagegen alle. „Handwerker sind systemrelevant und können, ja müssen, weiterarbeiten. Sie sichern die Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Wer klug ist, vergibt seinen Auftrag jetzt an einen Handwerksbetrieb. Jetzt ist gerade etwas Luft “, sagt Mehlich.

„Gesundheitsschutz ist zentral“

Alle Gesundheitsschutz- und Hygienemaßnahmen können von den arbeitenden Betrieben beim Kunden eingehalten werden. Die Umfrage zeigt, dass das Einhalten von Abstandsregeln 65 Prozent und die Maskenpflicht 41 Prozent der Befragten in ihrem Betriebsalltag am meisten beschäftigt und herausfordert. „Gesundheitsschutz ist zentral. Gleichzeitig geht auch Wirtschaften und Arbeiten. Das ist kein Gegensatz. Wir müssen die Öffnung weiter vorsichtig und verantwortungsvoll gestalten. Einen zweiten Lockdown, weil wir zu ungeduldig waren, würden viele Handwerksbetriebe nicht überstehen“, erklärt Mehlich weiter.