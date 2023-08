Kemptener Filiale der Deutschen Bank begrüßt ihre neue Leitung

Personalie

v.l. Andreas Hauptmann übergibt Matthias Keller die Rolle als Filialleiter. Quelle: Deutsche Bank

Matthias Keller übernimmt als Filialdirektor am 01.08.2023 die Leitung der Filiale in der Fischerstraße in Kempten. Zuletzt war Keller gut 6 Jahre lang in gleicher Funktion am Standort Memmingen tätig und freut sich auf seine verantwortungsvolle neue Tätigkeit: „Wir möchten unsere Kunden in Kempten bestmöglich beraten und für sie passende Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungslösungen anbieten – und zwar in jeder Lebensphase.“

Zum neuen Filialleiter der Deutschen Bank in Kempten

Keller kommt ursprünglich aus dem Bodenseeraum, ist verheiratet und hat seit 2009 das Allgäu mit der Stadt Kempten als seinen Lebensmittelpunkt ausgewählt. Das Allgäu sind für Keller also nicht unbekannt. Von 2007-2015 war er bereits in der Fischerstraße und leitete das Geschäft mit Privatkunden der Deutschen Bank in Kempten.

Er folgt auf den bisherigen Filialdirektor Andreas Hauptmann, dem 20 Jahre die Leitung der Deutschen Bank in Kempten innewohnte. Er wird für die nächsten Monate eine strategische Beratertätigkeit für die Deutsche Bank übernehmen und übergangsweise für seine persönlich betreuten Kunden weiterhin da sein.

So geht es bei der Deutschen Bank in Kempten weiter

Keller ist überzeugter Vertreter der neuen Angebote der Deutschen Bank: „Schon heute bieten wir ein erstklassiges Bankerlebnis auf allen Kanälen“, erklärt er seine Überzeugung. Bankgeschäfte und kontaktloses Zahlen lassen sich damit bequem und schnell erledigen, während wichtige Dokumente sicher und übersichtlich aufbewahrt werden. Mit der Multi-Banking-Aggregation können die Kunden der Bank all ihre Konten, Depots, Kredite und Karten mobil über ihren Online-Banking Zugang einsehen.

Der 45-Jährige fügt hinzu: „Die Kunden erwarten heute auch außerhalb der klassischen Öffnungszeiten Zugang zu den Leistungen ihrer Bank. Deshalb sind Terminvereinbarungen nach Absprache jederzeit auch außerhalb der Servicezeiten der Filiale möglich. Wir ergänzen unsere Filialen außerdem um das regionale Beratungscenter in München und unser führendes Online- und Mobile Angebot.“Die Beratungscenter der Deutschen Bank sind telefonisch für unsere Kunden über die Öffnungszeiten der Filiale hinaus geöffnet: Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr und an Samstagen von 9.00 bis 15.00 Uhr.