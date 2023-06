Jubiläumsjahr: Die Geiger Unternehmensgruppe erhält Ehrung von der IHK

100 Jahre

Björn Athmer (links) und Pius Geiger (rechts). Foto: geiger

Als Wilhelm Geiger 1923 in Oberstdorf eine Holzhandlung mit Fuhrwerksbetrieb gründete, wusste er, dass er sich nur auf eines verlassen kann: Auf sich, seinen Unternehmergeist und den Willen, immer besser zu werden. 100 Jahre später zeigt sich auf, dass dieser Tatendrang und der Mut zur permanenten Wandlungsfähigkeit, wichtige Zutaten für ein besonderes Erfolgsrezept waren. Im Jahr 2023 feiert Geiger nämlich sein Jahrhundert-Jubiläum und blickt dabei auf seine Historie zurück.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vom Ein-Mann-Betrieb zu 100 Standorten

Aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb ist inzwischen eine Unternehmensgruppe mit circa 100 Standorten und rund 3.500 Mitarbeitern geworden. Ihre Leistungsbereiche basieren dabei auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft, das heißt: Geiger gestaltet und baut, erhält und saniert, bereitet auf und recycelt.

„In 100 Jahren hat Geiger viel erreicht. Jede Generation hat zur erfolgreichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens beigetragen und große Meilensteine erreicht. Das macht uns sehr stolz, zumal wir, sprich die vierte Gesellschafter-Generation, das Lebenswerk unserer Vorfahren nun in die Zukunft führen dürfen“, sagt Pius Geiger, geschäftsführender Gesellschafter. Auf diesem Weg nach vorne habe die Geiger Gruppe deshalb auch ihren Markenauftritt überarbeitet und basierend auf den Werten und der Vision des Unternehmens zukunftsorientiert weiterentwickelt.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das plant die Geiger Gruppe für ihre Zukunft

„Auch in Zukunft geht es darum, ein starker Partner zu sein – für unsere Kunden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Gesellschaft. Die Entschlossenheit und der Mut, sich den Herausforderungen der jeweiligen Zeit zu stellen, Chancen zu erkennen, in Strategien einzuarbeiten und anschließend die Potenziale auszuschöpfen – das zeichnet unser Unternehmen aus und ist seit einem Jahrhundert unser Erfolgsrezept“, erklärt Josef Geiger, geschäftsführender Gesellschafter. „Unser Ziel ist es, bei herausfordernden Aufgaben wie Umweltschutz, Innovation und Unternehmenskultur besser und dadurch attraktiv zu sein. Es ist unser Antrieb, das Unternehmen und seine Welt ein Stück besser an die nächste Generation zu übergeben. Und daran arbeiten wir jetzt und in der Zukunft mit voller Kraft.“