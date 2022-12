Geiger Gruppe zu den „Besten Ausbildern Deutschlands“ gekürt

Auszeichnung

Die Geiger Unternehmensgruppe ist ein Familienunternehmen in Oberstdorf. Foto: Geiger Unternehmensgruppe

Diese Auszeichnung erhielt das Unternehmen in Folge einer Studie des Wirtschaftsmagazins „Capital“. Was dieser Preis für die Geiger Gruppe bedeutet

Die Ausbildung von Fachkräften ist ein entscheidender Erfolgshebel für Wirtschaft und Gesellschaft. Für Unternehmen hingegen ist es mehr denn je eine große Herausforderung, neue Auszubildende zu gewinnen. Personalfachleute sind sich deshalb einig: Es reicht nicht mehr, sich nur als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Die Ausbilder sind gefordert, ihre Konzepte stetig zu verbessern und die Interessen der Jugendlichen in den Fokus ihrer Recruiting-Strategie zu stellen. Wie gut ihnen das gelingt, haben einige Unternehmen nun sogar messen lassen. 751 Firmen, darunter auch die Geiger Gruppe, haben an einer unabhängigen Studie des führenden Wirtschaftsmagazins „Capital“ zu Deutschlands besten Ausbildern teilgenommen. Ziel der Studie war es, die Erfolgsfaktoren, Stärken und Chancen der Unternehmen für die Ausbildung und das duale Studium herauszuarbeiten. Die Geiger Gruppe punktete dabei in allen Kriterien und überzeugte in den Kategorien „Ausbildung“ und „Duales Studium“ jeweils mit vier von fünf Sternen. Damit zählt die Geiger Gruppe zu den besten Ausbildern Deutschlands.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So schätzt Geiger-Personalleiter Markus Schlienz die Auszeichnung ein

„Als langjähriger Ausbildungsbetrieb macht es sich Geiger zur Aufgabe, seinen Auszubildenden die bestmöglichen Voraussetzungen für ihren Start ins Berufsleben zu schaffen und auch eine entsprechende Weiterentwicklung zu fördern“, erklärte der Personalleiter der Geiger Gruppe, Markus Schlienz. „Dass uns dies offenbar gelungen ist und nun auch von offizieller Stelle bestätigt wurde, freut uns sehr.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Geiger ist seit 1941 Ausbildungsbetrieb

Seit 1941 arbeitet das Familienunternehmen mit jungen Berufsanfängern. Rund 800 Azubis haben seitdem ihre Ausbildung bei Geiger absolviert. In diesem Jahr hat das Familienunternehmen seine Ausbildungszahl vom Vorjahr erneut übertroffen. Anfang September sind über 50 junge Mitarbeiter ins Berufsleben gestartet. Insgesamt arbeiten bei Geiger nun 134 Azubis und duale Studenten. Ausgebildet werden die jungen Leute in 27 Ausbildungsberufen und sechs dualen Studiengängen.