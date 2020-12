Hochschule Kempten übergibt Stipendien an Studierende

Die Hochschule Kempten hat in diesem Jahr gemeinsam mit 18 Unternehmen und Partnern insgesamt 46 Deutschlandstipendien für besonders leistungsstarke und engagierte Studierende vergeben. Anfang Dezemberwurden die Patenschaften in einer virtuellen Zeremonie offiziell besiegelt. Das Deutschlandstipendium ist ein Förderprogramm der Bundesregierung, an dem sich die Hochschule Kempten seit 2011 beteiligt. Studierende, die den entsprechenden Auswahlprozess erfolgreich durchlaufen haben, werden für einen definierten Zeitraum mit 300 Euro monatlich unterstützt. Das Stipendium wird je zur Hälfte von Förderern sowie vom Bund getragen. Dank des Einsatzes der fördernden Unternehmen, Stiftungen, Vereinen und einer berufsbildenden Institution ist die Zahl der Deutschlandstipendiaten dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr an der Hochschule Kempten sogar gestiegen.

In Zeiten großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen sei dies ein besonderes Zeichen von Solidarität und Unterstützung. Die Pandemie stellt die wirtschaftlich agierenden Unternehmen immer wieder vor neue Hindernisse und eine ungewisse Zukunft. Dennoch unterstützen die Förderer weiterhin junge Studierende und geben ihnen die Chance zu erkennen, was in ihnen steckt.

Das wird für die Vergabe eines Stipendiums berücksichtigt

„Dieses Stipendienprogramm vernetzt und öffnet Türen – für alle Beteiligten: Die Geförderten bekommen die Chance, sich im Austausch mit ihren Förderern fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Die Fördernden können Kontakte zu den Fachkräften von morgen knüpfen. Und wir als Hochschule, freuen uns darüber, noch stärker mit der Wirtschaft und Gesellschaft in unserer Region vernetzt zu sein“, betont Hochschulpräsident Prof. Dr. Wolfgang Hauke in seiner Eröffnungsrede Petra Fundus, Referentin des Deutschlandstipendiums stellte in ihrer Ansprache einen weiteren wichtigen Aspekt des Stipendienprogramms heraus: „Bei der Vergabe der Stipendien berücksichtigt die Hochschule Kempten nicht nur alleine die Noten im Studium, sondern auch gesellschaftliches Engagement, besondere persönliche Leistungen, die soziale und familiäre Situation sowie ein exzellentes Motivationsschreiben.“

Zu den Förderern des akademischen Jahres 2020/2021 gehören: AGCO GmbH, Berufsbildungswerk Philipp Jakob Wieland, b-plus GmbH, BSH Hausgeräte GmbH, Chr. Mayr GmbH + Co. KG, elobau GmbH & Co. KG, Endress + Hauser Wetzer GmbH & Co. KG, Frank Hirschvogel Stiftung, Fritz und Brunhilde Englisch Stiftung, Förderkreis für die Hochschule Kempten e. V., Hokus e. V., Klinikverbund Kempten-Oberallgäu gGmbH, MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG, Robert Bosch GmbH, Swoboda Wiggensbach KG, Thöni Deutschland GmbH, Waldburg-Zeil Kliniken GmbH & Co. KG.