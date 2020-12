Hochschule Kempten entlässt Professoren in den Ruhestand

Ende des Jahres verabschiedete Hochschulpräsident Prof. Dr. Hauke die Professorin Dr. Ingrid Werdan und die Professoren Dr-Ing. Walter Simon, Dr. Bernd-Uwe Niehoff und Dr. Thomas Kattler in den Ruhestand. Prof. Dr. Hauke bedankte sich für ihren Einsatz in Lehre und Forschung zum Wohle der Studierenden sowie ihren Anteil an der Außenwirkung und Entwicklung der Hochschule als Partner der Region.

Prof. Dr. Ingrid Werdan war erste Frauenbeauftragte der Hochschule Kempten Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Prof. Dr. Ingrid Werdan wurde im September 1996 an die Fakultät Betriebswirtschaft für die Lehrgebiete „Steuern, Wirtschaftsprivatrecht und Grundlagen des Rechnungswesens“ berufen. Vom Wintersemester 1997/98 bis Sommersemester 2008 war sie die erste Frauenbeauftragte der Hochschule Kempten. Damit verbunden war ihre Mitgliedschaft im Senat der Hochschule. In diesem Zeitraum habe Prof. Dr. Werdan maßgeblich die Aktivitäten der Hochschule zur Gleichstellung von Frauen in Studium geprägt.

Prof. Dr. Bernd-Uwe Niehoff mitverantwortlich für Gründung der Informatik-Fakultät

Prof. Dr. Bernd-Uwe Niehoff wurde im September 1994 mit den Lehrgebieten „Mikrocomputertechnik und Informatik“ des Fachbereichs Elektrotechnik betraut. Das Labor Mikrocomputertechnik, für welches er auch das Gesamtkonzept entwickelt hatte, leitete er vom Sommersemester 1996 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im September 2020. Maßgeblich unterstützte er den Prozess der Gründung der Fakultät Informatik aus der Fakultät der Elektrotechnik heraus. Damit habe er den Stellenwert der Informatik als eigene Disziplin deutlich unterstrichen und der Grundstein für eine zukunftsweisende Informatikausbildung als weitere Säule der bedarfsorientierten modernen Lehre an der Hochschule gelegt.

Prof. Dr. Walter Simon arbeitete als Dekan an der Fakultät Elektrotechnik Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Prof. Dr. Walter Simon kam im September 1992 für die Lehrgebiete „Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Grundlagen der Elektrotechnik und Mathematik“ an den Fachbereich Elektrotechnik der Hochschule Kempten. In der Zeit vom 01. Oktober 2013 bis 30. September 2016 amtierte Prof. Simon als Dekan der Fakultät Elektrotechnik an der Hochschule Kempten. Er habe in dieser Zeit die Fakultät umsichtig und zielorientiert geführt und ihre Weiterentwicklung in entscheidender Weise mitgeprägt.

Hochschulpräsident Prof. Dr. Hauke überreicht Prof. Dr. Simon die Dankurkunde. Foto: Hochschule Kempten

Prof. Dr. Thomas Kattler war Vorsitz der Prüfungskommission

Prof. Dr. Thomas Kattler wurde zum 01. November 2000 für die Lehrgebiete „Informationsmanagement – Analyse, Strukturierung und Vernetzung von Informationen“ an das Internationale Hochschulinstitut der Hochschule Kempten in Lindau/Bodensee berufen. Ab dem 01.10.2006 lehrte er dann an der Fakultät Maschinenbau Pflichtmodule wie „Volkswirtschaftslehre", „Marketing" und „Kostenrechnung" innerhalb des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau, für den Prof. Dr. Kattler auch vier Jahre lang den Vorsitz der Prüfungskommission übernahm.