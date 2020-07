Geiger zeichnet die besten Schulabsolventen aus

Der Wilhelm-Geiger-Förderpreis hat bei Geiger eine lange Tradition. Er wird von dem Oberstdorfer Familienunternehmen jedes Jahr an die besten Absolventen des Gertrud-von-le-Fort-Gymnasiums und der Mittelschule Oberstdorf verliehen. In diesem Jahr hob der geschäftsführende Gesellschafter Pius Geiger die Leistungen der Abschlussschüler besonders hervor. „Ihr habt bewiesen, dass man auch unter schwierigen Bedingungen Herausforderungen annehmen und erfolgreich meistern kann. Ich bin der Meinung, das sind gute Voraussetzungen für den Start in einen neuen Lebensabschnitt“, lobte er die Schüler bei der Preisverleihung in der Oberstdorfer Hauptverwaltung der Geiger Unternehmensgruppe.

Absolventen erhalten Aussicht auf Ausbildungsplatz

Für die Schüler soll sich ihr Abschluss gleich in doppelter Hinsicht lohnen: Zum einen haben die Absolventen damit sehr gute Perspektiven für einen erfolgreichen Start ins Studenten- oder Berufsleben, zum anderen erhalten sie von Geiger eine besondere Auszeichnung. Diese ist mit Geld- und Ehrenpreisen verbunden und ermöglicht den Absolventen zudem die Möglichkeit, in der Geiger Unternehmensgruppe ein Praktikum oder einen gewerblichen beziehungsweise kaufmännischen Ausbildungsplatz zu erhalten. „Damit möchten wir besonders begabte und motivierte Schülerinnen und Schüler fördern“, erklärte Pius Geiger.

Das sind die Sieger

Feierlich überreichte er im Beisein von Lehrern und Eltern die Preise an Hannah Ottmann (Riezlern), Valentina Geiger (Oberstdorf), Kevin Istrate (Fischen) vom Gymnasium Oberstdorf. Ebenso freuten sich Katharina Vogler (Oberstdorf), Josef Math (Oberstdorf) und Dustin-Lorenz Tauscher (Langenwang) über die Auszeichnung für die mittleren Schulabschlüsse sowie Simon Schraudolf (Oberstdorf), Pius Eberle (Fischen) und Kilian Dornach (Schöllang) über die qualifizierten Schulabschlüsse.