Allgäuer dm-Märkte spenden für Menschen in Not

Bereits seit 2003 freuen sich zehntausende Kinder über ihr Weihnachtspäckchen aus Deutschland. Ermöglicht wird die jährliche Weihnachtsaktion der Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica e.V. dabei mit der Unterstützung durch Sternstunden e.V., dem Medienpartner Radio Bayern 2, vieler Ehrenamtlicher sowie Sachspenden. Weit über 87.000 Geschenke konnten so allein 2020 gepackt und verschickt werden. Auch dieses Jahr unterstütze die Drogeriemarktkette dm „Geschenk mit Herz“ mit einer großzügigen Spende dringend benötigter Hygieneartikel.

dm unterstützt die Aktion „Geschenk mit Herz“ mit einer Sachspende aus insgesamt 1.500 Zahnbürsten, 1.500 Tuben Zahnpasta und 3.000 Duschgelen. Zusätzlich zur Sachspende der regionalen Märkte stellt dm zudem langjährige und vertrauenswürdige Annahmestellen. Die acht dm-Sammelstellen der Region Allgäu brachten es dieses Jahr so auf insgesamt rund 460 Päckchen. Matthias Bauer, Filialleiter im Kaufbeurer Forettle übergab die Spende stolz an Humedica: „Die Unterstützung von „Geschenk mit Herz“ ist für uns tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Zu wissen, dass viele Päckchen durch die von uns gespendete Ware komplettiert werden können, und erst dadurch den Empfängerkindern eine große Freude gemacht werden kann, erfüllt uns mit Stolz. Die Beteiligung vieler unserer Filialen als Sammelstelle verbindet unsere Mitarbeiter in besonderem Maß mit der Idee Kindern in Not eine Weihnachtsfreude zu ermöglichen.“

Die Aktion läuft bereits seit 17 Jahren und hat währenddessen auch überregionale Bekanntheit erlangt. Außerdem bildet die Aktion nach eigener Aussage vordergründig den Kerngedanken der bayerischen Hilfsorganisation ab: „‚Geschenk mit Herz‘ spiegelt wieder, was Humedica im Wesentlichen ausmacht und unser Tun täglich bestimmt: Menschen zu helfen, deren Not für uns unvorstellbar ist und denen wir mit kleinen Gesten und mit unserer Zeit, Trost, Freude und Zuversicht spenden können. Die Aktion ist dabei eine liebevolle Ergänzung unserer ganzjährigen Projektarbeiten, in denen wir vordergründig die Hilfestellung zur Selbsthilfe fokussieren“, beschreibt Heinke Rauscher, Geschäftsführende Vorständin, die Aktion.

Humedica e. V. mit Hauptsitz in Kaufbeuren (Bayern) ist eine international operierende Nichtregierungsorganisation (NRO). Mit Projekten in 90 Ländern seit 1979, leistet Humedica humanitäre Hilfe mit einem Schwerpunkt auf medizinischen Katastropheneinsätzen und langfristig angelegten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit.