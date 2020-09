humedica aus Kaufbeuren startet Weihnachtspäckchenaktion

Die große Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“ der bayerischen Hilfsorganisation humedica soll Kindern in Not auch in diesem Jahr wieder eine besondere Freude bereiten. Unterstützt wird die Aktion erneut vom „Sternstunden e.V“, der die Logistikkosten für Pakete, die in Osteuropa und Bayern verteilt werden, übernimmt. Als Medienpartner begleitet das Radioprogramm Bayern 2 „Geschenk mit Herz“ wieder mit Aufrufen und berichtet, wie die Hilfe organisiert wird und bei den Kindern ankommt.

Weihnachtsfreude für mehr als 100.000 Kinder

Wer zu Weihnachten Kindern in großer Not eine Weihnachtsfreude machen möchte, ist bei der Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“ richtig. Mit dieser Aktion werden seit 2003 Kinder aus bedürftigen Familien, hauptsächlich in Ost- und Südosteuropa beschenkt. Im vergangenen Jahr machte die Aktion weltweit mehr als 100.000 Kindern eine Weihnachtsfreude. Viele Menschen packen in ganz Bayern Schuhkartons mit Geschenken für Kinder, wie etwa Spielsachen oder Schulhefte, und bringen sie zur einer der über 1.700 Sammelstellen in ganz Bayern. Viele weitere Helfer holen die Päckchen dann bei den Sammelstellen ab und bringen sie in die humedica-Hauptzentrale, wo die Pakete kontrolliert und zum Versand fertiggemacht werden.

Päckchen für Kinder in Übersee

Mit LKW werden die „Geschenke mit Herz“ in sechs osteuropäische Zielländer geliefert, beispielsweise Rumänien, Albanien oder die Ukraine. Dort verteilen caritative Einrichtungen, mit denen humedica auch unter dem Jahr zusammenarbeitet, sie an bedürftige Kinder. „Geschenk mit Herz“ ist nicht auf Europa beschränkt. Auch in Übersee werden Päckchen an Kinder in Not verschenkt. Um hohe Transportkosten in Ländern wie Äthiopien, Brasilien, Indonesien, Sri Lanka, Haiti oder Simbabwe zu vermeiden, werden die Pakete entsprechend den Bedürfnissen vor Ort gepackt.

Besondere Herausforderung aufgrund der Corona-Pandemie

Vor einer besonderen Herausforderung steht das „Geschenk mit Herz“ Team in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. „Wir haben für die Abholfahrten zu den Sammelstellen und die Kontrolle der Päckchen in unserer Kaufbeurer Lagerhalle ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet,“ so Aktionsleiterin Roswitha Bahner-Gutsche. „Wichtig ist uns, die Aktion trotz oder gerade wegen Corona unbedingt stattfinden zu lassen. Die Familien der Kinder, die unsere Päckchen erhalten, wurden besonders hart von den Corona-Lockdowns betroffen. Viele haben ihr Einkommen verloren und stehen vor dem Nichts. Den Kindern besonders in diesen Zeiten eine Freude machen zu können, ist uns ein ganz besonderes Herzensanliegen,“ erklärt Bahner-Gutsche weiter.