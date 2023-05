Geiger Gruppe feiert 100. Geburtstag

Jubiläum

Foto: Vierte Gesellschafter-Generation: Von links: Stephan, Pius und Josef Geiger

Geiger wurde 1923 von Wilhelm Geiger in Oberstdorf als Ein-Mann-Betrieb gegründet und feiert 2023 das hundertjährige Bestehen. Die einstige Holzhandlung mit Fuhrwerksbetrieb ist heute eine Unternehmensgruppe mit ungefähr 100 Standorten und 3.500 Mitarbeitern. Mittlerweile wird das traditionsbewusste, mittelständische Familienunternehmen in vierter Generation geführt.

Leistungsspektrum bei Geiger

Geiger bietet Leistungen für die Bereiche Infrastruktur, Immobilien und Umwelt an, dass Prinzip entspricht dabei einer Kreislaufwirtschaft. Die Dienste erfolgen demnach in einem möglichst geschlossenen Kreislauf. Da das nicht immer möglich ist, gewinnt und entsorgt Geiger jedoch auch die benötigten Materialien.

Nachhaltigkeit, der Umgang mit Ressourcen und die Nachfolgenutzung von Flächen werden dementsprechend auch mitbedacht. Geiger wird bereits in vierter Generation geführt und jede Generation hat zu der Entwicklung des Unternehmens beigetragen. So soll es auch weitergehen und die Gesellschafter der vierten Generation versuchen die Vision des Unternehmens zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Zukunftsvision

Geiger möchte auch in Zukunft der Partner sein für seine Kunden, die Mitarbeiter und die Gesellschaft. „Unser Ziel ist es, bei herausfordernden Aufgaben wie Umweltschutz, Innovation und Unternehmenskultur besser und dadurch attraktiv zu sein. Es ist unser Antrieb, das Unternehmen und seine Welt ein Stück besser an die nächste Generation zu übergeben. Und daran arbeiten wir jetzt und in der Zukunft mit voller Kraft.“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Josef Geiger. Zur Feier des runden Jubiläums gibt es zahlreiche Aktionen, wie Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen, eine Chronik und ein Gewinnspiel mit Preisen.