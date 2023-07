Geiger Gruppe vergibt Förderpreis an Schüler

Für besondere Leistungen

Pius Geiger, geschäftsführender Gesellschafter der Geiger Gruppe (Dritter von links) gratulierte den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des Gertrud-von-le-Fort-Gymnasiums und der Mittelschule Oberstdorf zu ihren erfolgreichen schulischen Leistungen. (Foto: Geiger-Gruppe)

Die Geiger-Gruppe vergibt zum 26. Mal den firmeneigenen Wilhelm-Geiger-Förderpreis an Schüler mit besonderen Leistungen. In diesem Jahr fält die Preisübergabe auf ein wichtiges Jubiläum.

Schon seit 26 Jahren belohnt das Familienunternehmen Geiger besonders leistungsstarke Schüler des Gertrud-von-le-Fort-Gymnasiums und der Mittelschule Oberstdorf mit dem Wilhelm-Geiger-Förderpreis. Ins Leben gerufen wurde diese langjährige Tradition zum Anlass des 100. Geburtstages von Firmengründer Wilhelm Geiger. Auch in diesem Jahr war die Stimmung bei der Verleihung besonders feierlich, denn heuer gibt eine große Besonderheit: Jetzt wird die Firma selbst 100 Jahre alt.

Eine besondere Freude

Wie jedes Jahr führte Geschäftsleiter Pius Geiger durch die Veranstaltung. Seine stolzen Eröffnungsworte: „In diesem Jahr ist es für uns eine ganz besondere Freude, den Wilhelm-Geiger-Förderpreis zu verleihen, da wir gleichzeitig auch unser 100-jähriges Firmenjubiläum feiern.“ Von der Mittelschule Oberstdorf gehörten im Jahr 2023 Franz Stierstorfer, Anna Schraudolf, Annelie Abdel Halim, Pirmin Willwerth, Kilian Weber und Luis Amann zu den glücklichen Preisträgern. Auch Lars Kohlweyer, Noah Graser und Nicola Thannheimer vom Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium durften sich über eine Auszeichnung freuen.

Chancen auf neue Perspektiven

Mit dem Förderpreis will die Geiger-Gruppe nicht nur auf besondere schulische Leistungen aufmerksam machen. Der Preis kann den Schülerinnen und Schülern auch wichtige Türen für ihre Zukunft öffnen. Neben einer Geldsumme erhalten die Ausgezeichneten zusätzlich die Möglichkeit auf ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz bei Geiger. „Der Förderpreis soll nicht nur eine Anerkennung, sondern gleichzeitig auch eine Motivation sein, zielstrebig an neue Lebensaufgaben heranzugehen,“ betonte Firmenchef Pius Geiger bei der Preisverleihung. „Ihr steht nun vor einem neuen Lebensabschnitt und der spannenden Entscheidung, wie es weiter gehen soll. Hierbei könnt ihr euch ganz auf euch selbst verlassen. Denn schon jetzt habt ihr gezeigt, was alles möglich ist, wenn man sich reinhängt und wenn man weiß, was man will.“