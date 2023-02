Ott Architekten realisieren Neubau der Geiger Gruppe in Herzmanns

Baubranche

Das Architekturbüro Ott hat den Neubau der Geiger Gruppe in Herzmanns realisiert. Foto: Ott Architekten

Bereits 2017 realisierte das Büro Ott Architekten im ersten von drei Bauabschnitten ein 4.500 Quadratmeter großes Verwaltungsgebäude für die Geiger Niederlassung in Herzmanns. Mit der Einweihung des neuen Holz-Hybriden ist nun auch der Bauabschnitt zwei erfolgreich abgeschlossen.

So sieht der Neubau aus

Die Holz-Hybrid-Konstruktion wurde teils in Stahlbeton-, teils in Holz-Skelettbauweise ausgeführt und im Inneren weitestgehend sichtbar belassen. Nebenbei wird die EnEV um ein Viertel unterschritten und ein besonderes Augenmerk auf Energieeffizienz im gesamten Bauprozess gelegt, meldet das Architekturbüro Ott. Auf Effizienz fokussierten sich die Bauherren dabei auch beim Standort des Neubaus. Um kein unversiegeltes Grünland beanspruchen zu müssen, wurde Flächenrecycling betrieben und auf einer ehemaligen Deponiefläche gebaut, die wiederum einer ehemaligen Kiesgrube entstammt. Ein sehr hoher Vorfertigungsgrad der Fassadenelemente minimierte die Montagezeit. Unterschiedliche Naturstein-Arten aus dem eigenen Steinbruch wurden im Entree verlegt. Ein übergroßer Naturstein-Findling in der Eingangshalle markiert den Treppenaufgang in die Obergeschosse.

So wird der Neubau der Geiger Gruppe genutzt

Die insgesamt gut 4.250 Quadratmeter Nutzfläche teilen sich das Multi-use-Erdgeschoss (Empfang, Foyer, Kantine, Eventfläche) und in die Büros in den Obergeschossen. Die Skelettbauweise ermöglicht flexible Arbeitslandschaften mit der Option auf Um- und Nachnutzung. Die Trennwände zwischen Büros können bei Bedarf mit wenig Aufwand neu angeordnet werden. Um den zentralen Erschließungskern gruppieren sich Bereiche mit verschiedenen Aufenthaltsqualitäten für kommunikatives oder konzentriertes Arbeiten und Regeneration. Zusätzliche Erholung bei schönem Wetter bietet die Außenterrasse aus heimischem Lärchenholz mit Alpenblick.