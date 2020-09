Geiger Facility Management ist ein Teil der Ulmer Sedelhöfe

Am 16. Juli wurden mehr als 100 geladene Gäste in den Sedelhöfen in Ulm begrüßt. Die Sedelhöfe als Quartier konzipiert, sollen zukünftig die direkte Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Fußgängerzone auf 10.400 Quadratmeter Grundstücksfläche bilden. Auf mehr als 18.000 Quadratmeter finden sich Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomieangebote ergänzt um 8.100 Quadratmeter Praxis- und Büroflächen. Ein weiteres Highlight bilden im Quartier mehr als 100 Mietwohnungen mit einer über 1.000 Quadratmeter großen, begrünten Dachterrasse über den Dächern der Stadt Ulm mit direktem Blick auf das weltbekannte Ulmer Münster.

Verantwortung der Leistungen des Eigentümers

In einem strukturierten Vergabeprozess konnte sich Geiger FM gegen namhafte Wettbewerber durchsetzen. Regionale Nähe, hohe Eigenleistungsquote, mittelständische Struktur und ein schlüssiges Implementierungs- und Interimskonzept haben den Ausschlag für die Auftragsvergabe an Geiger FM gegeben. Baubegleitend hat das Team von Geiger FM bereits seit Anfang Mai den Projektentwickler DC Developments unterstützt und die notwendigen Abnahmen für einen Übernahme des Betriebes begleitet. Zukünftig wird das sechsköpfige Technik-Team alle FM-Leistungen im Quartier im Auftrag des Eigentümers Aachener Grundvermögen verantworten. Hierzu zählt neben dem Objektmanagement unter anderem die Betreuung der technischen Anlagen, die Organisation der Anlieferung, alle Sicherheits- und Reinigungsleistungen und die Grün- und Außenanlagenpflege sowie die Gewährleistungsverfolgung und das Mängelanspruchsmanagement. „Wir freuen uns unserem Kunden-Portfolio im Bereich Einkaufszentren und Quartiere ein absolutes Highlight hinzufügen zu können“, betont Thomas Braun als zuständiger Geschäftsführer für den Bereich Gebäudemanagement & Technik bei Geiger FM.

Über Geiger Facility Management

Geiger Facility Management ist als in Dietmannsried im Allgäu beheimatetes Unternehmen bundesweit tätig und zählt zu den TOP-20 Facility Management-Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für technische und infrastrukturelle Facility Services ist Geiger Facility Management Ansprechpartner für Dienstleistungen rund um die Immobilie. Eine starke Marke, Dreifachzertifizierung in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement und die eigene Schulungsakademie prägen die Philosophie des seit 1969 bestehenden Familienunternehmens.