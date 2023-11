Diese neuen Gesichter unterstützen ab sofort den Hochschulrat Kempten

Gremium

Der Hochschulrat der Hochschule Kempten heißt neue externe Mitglieder willkommen. Wer es in das Gremium geschafft hat und wer sogar zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Die externen Mitglieder des Hochschulrates der Hochschule Kempten tagen für die Amtsperiode vom 01. Oktober 2023 bis zum 30. September 2027 in neuer Besetzung. Dr. Albert Schultz, der Geschäftsführer der Magnet-Schultz GmbH & Co. KG löst Gerhard Schlichtherle, der Geschäftsführende Gesellschafter der Acredo Bau GmbH Als bisherigen Vorsitzenden ab.

Entscheidungsfelder des Hochschulrats

Der Hochschulrat hat als Entscheidungs- und Kontrollgremium die zentrale Rolle eines Aufsichtsrates. Er ist paritätisch besetzt und neben den gewählten, internen Mitgliedern des Senats zählen außerdem zehn in der Wissenschaft oder Kultur tätige Persönlichkeiten zu den entscheidenden Köpfen. Die externen Mitglieder ernennt der Wissenschaftsminister. Damit könne auch externe Sachverstände in das Hochschulmanagement mit einbezogen werden. Zu den zentralen Aufgaben des Gremiums gehört unter anderem die Wahl des Präsidenten, sowie der Vizepräsidenten. Zudem verabschiedet das Gremium Beschlüsse über die Grundordnung, die weitere Hochschulentwicklungsplanung, sowie die Einführung neuer Studiengänge an der Hochschule.

Neue Mitglieder und Ehrennennungen

Zu den weiteren Mitgliedern des Hochschulrats gehören Birgit Kastner Simon, Senior Consultant des CEO der Dachser SE, Cora Bethke-Frank, Geschäftsführung des Familienunternehmens Parkhotel Frank GmbH, Katharina Sinz, Geschäftsführerin der Lebenshilfe, Kreisvereinigung Memmingen/Unterallgäu e. V, Wolfgang Sochor, Vorstand Value Chain Management Hawe Hydraulik, Anke Richmann, Kaufmännische Werkleitung Bosch Blaichach, Andreas Ruland, Vorsitzender der Geschäftsführung des Klinikverbunds Allgäu, Peter Leo Dobler, Geschäftsführer Dobler GmbH & Co. KG, Dieter Hess, Geschäftsführender Gesellschafter Codesys Group und Mi[1]chael Lucke, Geschäftsführer der Allgäuer Überlandwerke.

Außerdem wurden neben der neuen Besetzung einige Mitglieder nach dem Erreichen der höchstmöglichen Amtszeit zum Ehrenmitglied der Hochschule ernannt. Dazu zählen Stefan Fuchs, Alfred Geißler, Brigitta Hofmann, Hans-Peter Rauch, Gerhard Schlichtherle sowie Martina Szautner. Für ihre langjährigen Verdienste zum Wohle der Hochschule wurde ihnen beim diesjährigen Hochschultag die Würde eines Ehrenmitglieds verliehen