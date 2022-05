Die wichtigsten Fragen rund um das 9-Euro-Ticket im Allgäu

Seit Montag ist das 9-Euro-Ticket über die bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Es kann als analoges Ticket im Bus, am Automaten oder digital über die Apps der Verkehrsverbünde erworben werden. „Wir freuen uns sehr auf das Feldexperiment und sind gespannt, wie es angenommen wird“, sagt Martin Haslach, Geschäftsführer der mona GmbH.

Ab wann gibt es das 9-Euro-Ticket und wie gilt es?

Der offizielle Verkaufsstart ist der 23. Mai 2022. Das 9-Euro-Ticket ist ab den ersteb Juni 2022 gültig. Seit Montag kann das Ticket über die Automaten, direkt im Bus, an den Verkaufsstellen sowie auch online erworben werden. Der Aktionszeitraum läuft vom ersten Juni bis zum 31. August 2022. Ein 9-Euro-Ticket ist jeweils für einen Kalendermonat gültig. Es kann an jedem Tag des Monats gekauft werden und ist entsprechend bis zum Monatsletzten gültig. Die Automaten der Verkehrsbetriebe drucken die Tickets in ihrem eigenen Design, was zu unterschiedlichen Darstellungen führen kann. Es sind personalisierte Tickets, das bedeutet personenbezogen und nicht auf andere Personen zu übertragen. Außerdem ist es vom Umtausch und Rückerstattung ausgeschlossen.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Das 9-Euro-Ticket gilt bundesweit (ausgenommen sind Verbindungen von ICE, IC und EC sowie der Flixtrain) wie grundsätzlich auf nahezu allen Linien im mona Gebiet. Einzelne Verbindungen können, wie beispielsweise auch beim Bayernticket, nicht genutzt werden. Auf den beiden Oberallgäuer Linien, Linie 1 (Oberstdorf – Kleinwalsertal/Baad) und Linie 8 (Oberstdorf – Spielmannsau) ist das 9-Euro-Ticket nicht gültig. Ansonsten gelten die jeweiligen Beförderungsbedingungenen. Wer zum Beispiel in seinem Abo/Ticket eine Fahrradmitnahme am Wochenende inbegriffen hat, darf auch weiter das Rad kostenlos mitnehmen. Andere Fahrgäste benötigen eine Fahrradkarte.

Welche Verbindungen können mit dem 9-Euro-Ticket genutzt werden?

Die Deutsche Bahn bietet in ihrer Navigator-App und auf ihrer Website die Möglichkeit, bei Reiseverbindungen nach "Nur Nah-/ Regionalverkehr" zu filtern. Dann werden ausschließlich Züge vorgeschlagen, die mit dem 9-Euro-Ticket genutzt werden können.

Wie profitieren Fahrgäste mit AboCard?

Wer bereits ein Abo für eine Monats- oder Wochenkarte hat, zahlt automatisch pro Monat neun Euro. Je nach Systemvoraussetzung des Busunternehmens wird entweder direkt nur dieser Betrag pro Monat abgebucht, oder, wo das technisch nicht möglich ist, erfolgt der Einzug zum normalen Preis und die Differenz vom 9-Euro-Ticket zum Normalpreis wird zurückerstattet. Generell gilt, die Unternehmen, bei denen das Ticket gekauft worden ist, sind für die Abwicklung der Verrechnung des 9-Euro-Tickets mit bestehenden Fahrkarten zuständig.

Welche Bedingungen gelten für Rentner, Schüler und Studenten?

Das 9-Euro-Ticket gilt auch für Rentner und Schüler. Kinder unter sechs Jahren fahren gratis Bus. Schüler und Studierende können ebenfalls die Vorteile des 9-Euro-Tickets nutzen. Alle Tickets für Studierende werden ab dem ersten Juni automatisch zu einem 9-Euro-Ticket, unabhängig davon, ob sie günstiger oder teurer waren und ob sie räumliche oder zeitliche Ausschlüsse hatten. Die Nutzung gilt deutschlandweit im Nahverkehr zu den oben genannten Bedingungen.

Was sind mögliche Nachteile des 9-Euro-Tickets?

Das 9-Euro-Ticket ist ein sehr preisgünstiges und attraktives Angebot. Weil Kunden damit deutschlandweit für einen Bruchteil der sonst gültigen Fahrpreise verreisen können, wird das Angebot voraussichtlich gern genutzt, was sich auf die Auslastung von Bussen und Zügen auswirken kann. Betroffen sind insbesondere beliebte Pendelstrecken zur Hauptverkehrszeit und Regionalverbindungen in die Tourismusregionen am Wochenende. „Verstärkerbusse und mehr Züge sind kurzfristig leider kaum zu bekommen, um das Angebot auszubauen. Deshalb ist zu erwarten, dass es auf einigen Strecken zu Überbesetzungen kommen kann“, erläutert Martin Haslach, Geschäftsführer der mona GmbH.