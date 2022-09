Die Stadt Kempten heißt neue Auszubildende willkommen

Ausbildungsmöglichkeiten

Auch in diesem Jahr kann die Stadt Kempten wieder neue Auszubildende in ihren Reihen begrüßen.

Im September beginnt in der Stadt Kempten, wie in vielen anderen Kommunen auch, das Ausbildungsjahr 2022/2023. Auch wenn die Zahlen der Auszubildenden in den letzten Jahren zurück gegangen ist, kann sich die größte Kommune im Allgäu über Zuwachs freuen.

13 Auszubildende und Beamtenanwärter beginnen Anfang September ihren Berufsstart in Kempten. Begrüßt wurden die Neuzugänge von Bürgermeister Klaus Knoll, zusammen mit der Personalamtsleiterin Claudia Endres und Ausbildungsleiterin Marion Jugel. Insgesamt gibt es dann seit September 48 Mitarbeiter bei der Stadt Kempten in Ausbildung, zwei davon als Feuerwehranwärter, die sich für einen Berufsstart in der größten Kommune im Allgäu entschieden haben und dort ihren Karriereweg einschlagen werden.

Ausbildungen in Kempten

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Themenspektrum der Ausbildungsmöglichkeiten ist breit gefächert, die Ausbildung in neun verschiedene Richtungen möglich. Absolventen lassen sich in den folgenden Bereichen finden: Verwaltungswirte, Gärtner, Verwaltungsfachangestellte, Erzieher, Veranstaltungskaufleute, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik, Fachinformatiker und Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. Schulabgänger können sich also frei entscheiden, in welche Branche sie einsteigen möchten.

Gute Nachrichten für den Arbeitsmarkt in Kempten

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die neuen Auszubildenden sind in Kempten besonders gern gesehen, da erst im Monat August der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wurde, aus dem hervorkam, dass die Arbeitslosenquote erneut angestiegen ist. Im Vergleich zum vorherigen Monat wurden mehr Menschen als arbeitslos registriert, die unter 25 Jahren alt waren, als in jeder anderen Altersgruppe. Auch der Fachkräftemangel bleibt ein bestehendes Problem, obwohl sich der Arbeitsmarkt als aufnahmefähig zeigt. Dies ist zu erkennen am leichten Rückgang der Arbeitslosenquote innerhalb der über 50-Jährigen.