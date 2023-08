Die Scaltel-Gruppe steigert ihren Umsatz um fast ein Drittel

Bilanz

Der Sitz von Scaltel in Waltenhofen. Foto: Scaltel

Es ist ein Top-Ergebnis für die Scaltel Gruppe im Jubiläumsjahr: Der Managed Service Provider mit Hauptsitz in Waltenhofen bei Kempten hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem deutlichen Umsatzplus von knapp 30 Prozent abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr wurde in der Gruppe eine Steigerung von 58 auf 75 Millionen Euro erreicht. Das ist das beste Ergebnis seit der Gründung 1992.

So schätzt Scaltel-Geschäftsführer Robert Ihler das Umsatzplus ein

Nicht nur bei der Steigerung der Erlöse verzeichnet die Scaltel Gruppe ein positives Ergebnis. Auch das Vorsteuerergebnis stieg auf 7,6 Millionen Euro, was zu einer EBIT-Marge von 10,1 Prozent führt. Im Vorjahr waren es 9,5 Prozent. „Dass wir das Jubiläumsjahr zum 30-jährigen Bestehen mit dem besten Jahresergebnis aller Zeiten im operativen Geschäft abschließen konnten, das ist unter den schwierigen Rahmenbedingungen ein wirklich toller Erfolg und eine großartige Teamleistung“, freut sich Robert Ihler, Geschäftsführer der Scaltel Gruppe GmbH. Das Vertrauen der Kunden und Partner in die Geschäftsbeziehung mit den Tochtergesellschaften zeige, „dass wir mit unserer Strategie genau richtig liegen und in den Wachstumsmärkten bestens positioniert sind“, so Ihler weiter.

IT-Security sorgt für gutes Scaltel-Ergebnis

Auch im Geschäftsjahr 2022 war die sehr gute Auslastung im Geschäftsbereich Managed Infrastruktur und dem „Security Operation Center“ (SOC) von Scaltel ein Umsatzgarant. Immer mehr mittelständische Firmen, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und öffentliche Auftraggeber vertrauen bei der Überwachung ihrer kompletten Datenströme auf das Know-how der Sicherheitsexperten von Scaltel. „Hier hat sich in den vergangenen Monaten sehr viel getan. Denn immer mehr Firmen haben den Bedarf nach Sicherheit erkannt und entsprechend investiert. Mittlerweile betreuen wir bereits über 50 Unternehmenskunden über unser SOC, mit einer stark steigenden Tendenz“, erklärt Ihler. Außerdem verstärke sich der Trend immer mehr, dass Unternehmen Dienstleistungen und Services im IT-Betrieb aufgrund Fachkräftemangel an externe Unternehmen auslagern. „Davon profitieren wir natürlich sehr. Egal, ob Hardware oder Software“, sagt Ihler.