Aus der Scaltel AG wird die Scaltel GmbH

Das Scaltel-Führungsteam mit den Geschäftsführenden, von links: Christian Skala, Tim Stachel, Robert Ihler und Joachim Skala. Foto: Scaltel

Strategisch und organisatorisch neu aufgestellt präsentiert sich die Scaltel Gruppe mit Hauptsitz in Waltenhofen bei Kempten. Die bisherige Scaltel Aktiengesellschaft wurde jetzt in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umgewandelt. Zuwachs hat die Geschäftsleitung bekommen. Mit Robert Ihler und Tim Stachel wurden zwei langjährige Führungskräfte jetzt zu weiteren Geschäftsführern ernannt.

So beurteilt Firmengründer Christian Skala die Neuausrichtung

„Wir nutzen den Rechtsformwechsel dazu, um noch flexibler und vor allem dynamischer als bisher auf die Herausforderungen des Marktes reagieren zu können. Das geht mit einer GmbH deutlich einfacher als mit der im Vergleich dazu eher trägen Rechtsform einer Aktiengesellschaft“, sagt Christian Skala, der das Unternehmen vor mehr als 30 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Joachim gründete. Inzwischen ist Scaltel zu einem der führenden deutschen IT-Dienstleistern geworden. Mittlerweile beschäftigt die Scaltel-Gruppe an den drei Standorten in Waltenhofen, Wiesbaden und Neuss mehr als 275 Mitarbeitende.

Scaltel will weiterwachsen

So erfolgreich wie bisher soll es weitergehen. „Wir setzen auch 2023 voll auf organisches und personelles Wachstum und umso mehr freut es mich, dass wir mit Robert Ihler und Tim Stachel zwei von unseren erfahrenen Top-Leuten ab sofort mit im Team der Geschäftsführung haben. Sie kennen das Unternehmen in- und auswendig und sind bei den Beschäftigten, aber auch unseren Kunden und Geschäftspartnern hoch angesehen. Wir gehen bestens aufgestellt in die Zukunft und sind bereit für alles, was kommt“, sagt Skala. Auf das operative Geschäft und die strategische Gesamtausrichtung des Unternehmens werde sich die Änderung der Rechtsform nicht auswirken.