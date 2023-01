Das ist der neue IT-Leiter von Dachser

Personalie

Dachser beruft Ralf Morawietz zum IT-Leiter. Foto: Dachser Group SE & Co. KG

Nachdem Stefan Selbach über 18 Jahre an der Spitze der Dachsers IT stand, ist er nun in eine aktive Altersteilzeit eingetreten. Sein Nachfolger Ralf Morawietz übernimmt nun seine Aufgaben.

Morawietz Pläne als Dachsers IT-Leiter

Seit dem 1. Januar 2023 verantwortet Ralf Morawietz die Corporate IT von Dachser mit ihren über 600 Mitarbeitenden. Der 55-Jährige ist ein Experte für die Entwicklung von Best-in-Class-IT-Organisation und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im IT-Management von globalen Transport- und Logistikunternehmen mit. So war er unter anderem, als Senior Vice President Application Development bei Kühne + Nagel und CIO von Panalpina tätig. Bei Dachser wird Morawietz insbesondere IT-Strategie des globalen Logistikdienstleisters weiterentwickeln und die Digitalisierung vorantreiben.

CEO von Dachser über diese Entscheidung

„Unsere IT-Systeme tragen maßgeblich zur Leistungsfähigkeit und Service-Qualität unseres Logistiknetzwerks bei und sichern damit den wirtschaftlichen Erfolg von Dachser. Hier haben wir in den vergangenen Jahrzehnten Maßstäbe in der Branche gesetzt“, erklärt Burkhard Eling, CEO von Dachser. „Mit Ralf Morawietz haben wir einen erfahrenen IT-Manager für uns gewonnen, der die digitale Transformation, Innovationsfähigkeit und Kundenorientierung unserer weltweiten IT konsequent vorantreiben wird.“