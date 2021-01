Dachser startet mit neuem Vorstand ins Jahr 2021

Burkhard Eling ist seit dem 1. Januar Chief Executive Officer (CEO) und Sprecher des Vorstands beim Logistikdienstleister Dachser. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Er steht dem Ressort Corporate Strategy, Human Resources, Marketing vor. In diesem sind auch das Corporate Key Account Management sowie der Bereich Corporate Governance & Compliance angesiedelt.

Diese Veränderungen hat Dachser im Vorstand vollzogen

Eling folgt auf Bernhard Simon, der ab Mitte 2021 den Vorsitz im Verwaltungsrat des Familienunternehmens übernehmen wird. Gemeinsam mit Simon wechselt auch der bisherige Chief Operations Officer (COO) Road Logistics, Michael Schilling, in das Aufsichtsgremium. Aus diesem Grund hat Dachser zum 1. Januar 2021 weitere Veränderungen im Vorstand vollzogen. Die langjährigen Dachser-Manager Stefan Hohm als Chief Development Officer (CDO) und Alexander Tonn als COO Road Logistics sind in das operative Führungsgremium des Logistikdienstleisters aufgerückt. Dazu zog Robert Erni, der zum 1. September 2020 von DSV Panalpina zu Dachser wechselte, als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand ein. Komplettiert wird das fünfköpfige Vorstands-Team durch Edoardo Podestà, der seit Oktober 2019 als COO Air & Sea Logistics amtiert.

Über Burkhard Eling Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der 49-Jährige Eling trat 2012 als stellvertretender Leiter des Vorstandsressorts Finance, Legal and Tax in das Unternehmen Dachser ein. Im Jahr darauf wurde er als Chief Financial Officer (CFO) Mitglied des Vorstands und leitet darüber hinaus das unternehmensweite, strategische Ideen- und Innovationsmanagementprogramm des Logistikdienstleisters. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur kam vom Engineering- und Servicekonzern Bilfinger SE, wo er unter anderem die Bereiche Controlling und Internal Audit leitete sowie als CFO einer US-amerikanischen Tochtergesellschaft und eines internationalen Facility Management-Dienstleisters tätig war. Seine Karriere begann Eling bei den Baukonzernen Hochtief AG und Philipp Holzmann AG.

„Meine Vorstandskollegen und ich übernehmen ein überaus robustes und wachstumsstarkes Unternehmen, das sich selbst von den Herausforderungen der Corona-Krise nicht vom Kurs hat abbringen lassen. Den Menschen bei Dachser ist es mit ihrem enormen Know-how und Engagement gelungen, die Lieferketten unserer weltweiten Kunden auch unter widrigen Bedingungen aufrechtzuerhalten“, erläutert Burkhard Eling, CEO von Dachser. „Mit dem Vertrauen und Rückhalt der Eigentümerfamilie werden wir als Vorstands-Team die einzigartige, menschenorientierte Kultur des Familienunternehmens Dachser bewahren und das Unternehmen gleichzeitig mit Augenmaß und Agilität auf dem Weg zum weltweit integriertesten Logistikdienstleister weiterentwickeln“, so Eling weiter.

Neues Vorstands-Team Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ab 1.1.2021 neu im Dachser-Vorstand ist Alexander Tonn, der die Position des COO Road Logistics übernimmt und damit die europäischen Landverkehrsnetze für Industriegüter und Lebensmittel verantwortet. Darüber hinaus leitet er auch weiterhin die Business Unit European Logistics Germany in Personalunion. Der 47-jährige Tonn ist bereits seit über 20 Jahren im Unternehmen und bekleidete u.a. leitende Positionen im Dachser-Logistikzentrum Allgäu in Memmingen sowie in der Unternehmenszentrale, wo er mehrere Jahre lang das globale Kontraktlogistikgeschäft des Logistikdienstleisters verantwortete.

Das neu geschaffene Vorstandsressort IT & Development leitet Stefan Hohm (48) als Chief Development Officer (CDO). Hohm ist seit 28 Jahren bei Dachser tätig und führte in dieser Zeit u.a. operativ die Niederlassungen in Erfurt (Thüringen) und Hof (Oberfranken). Zuletzt war er als Corporate Director für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie für die Corporate Solutions bei Dachser zuständig. Neben der Weiterentwicklung der IT übernimmt er nun auch die weltweite Kontraktlogistik in seinen Verantwortungsbereich.

Burkhard Elings Nachfolge als CFO hat nach einer viermonatigen Einarbeitungs- und Übergangsphase zum 1.1.2021 der international erfahrene Logistik-Finanzmanager Robert Erni angetreten. Vor seinem Einstieg bei Dachser zeichnete der 54-jährige Schweizer fast sieben Jahre als Group CFO für das Finanzressort des Logistikdienstleisters Panalpina verantwortlich.

Keine Veränderung gibt es in der Luft- und Seefrachtsparte von Dachser. Dieser steht seit Oktober 2019 Edoardo Podestà als COO Air & Sea Logistics vor. Der 58-jährige Italiener mit Dienstsitz in Hongkong leitet seit 2014 als Managing Director das Luft- und Seefrachtgeschäft von Dachser in der Business Unit Asia Pacific. Podestá ist ebenfalls ein äußerst erfahrener Dachser-Manager. Er trat 2003 im Zuge der Übernahme des Joint Ventures ‚Züst Ambrosetti Far East Ltd.“ in das Unternehmen ein.