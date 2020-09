Dachser & Kolb eröffnet neue Firmenzentrale in Kempten

Knapp ein Jahr nach Baubeginn hat Dachser & Kolb seine neue Firmenzentrale im Kemptener Industriegebiet Bühl-Ost bezogen. Diese befindet sich direkt an der Autobahnausfahrt der A7. Innerhalb von 200 Arbeitstagen wurden eine 1.400 Quadratmeter große Lagerhalle sowie ein zweistöckiges Bürogebäude mit Sozialräumen gebaut. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund fünf Millionen Euro.

„Wir freuen uns sehr“

Im Neubau des Umzugs- und Möbellogistikers Dachser & Kolb sind im vergangenen Jahr Arbeitsplätze für 70 kaufmännische und 20 gewerbliche Mitarbeiter entstanden. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere neue Firmenzentrale bereits knapp ein Jahr nach dem Spatenstich beziehen können“, betont Johannes Neumann, Geschäftsführer von Dachser & Kolb. Dies sei vor allem dem Engagement und Fleiß der Bauunternehmen sowie den günstigen Wetterverhältnissen zu verdanken.

„Neubau sichert Zukunftsfähigkeit von Dachser & Kolb“

Die geräumige Lagerhalle dient als Aufbewahrungsort für sämtliche Umzüge und wird für den Möbelumschlag genutzt. Die neue Halle ist für 450 Holzlager-Container ausgelegt, in die jeweils rund 90 Umzugskartons passen. „Der Neubau sichert die Zukunftsfähigkeit von Dachser & Kolb“, erläutert Neumann. „Durch die Vergrößerung unserer Arbeitsfläche können wir weiterhin nachhaltig wachsen. Moderne Gebäudetechnologie sowie Energie- und Stromsparkonzepte ermöglichen es uns darüber hinaus, auch möglichst umweltfreundlich zu wirtschaften.“

Mehr zu dem Neubau von Dachser & Kolb

Bei dem Neubau in Kempten wurden 200 Arbeitstage in den Bau investiert. Dabei wurden 20.000 Kubikmeter Erde abtransportiert – das entspricht rund 265.000 Schubkarren. Bis Mitte September wurde eine Fläche von 18.000 Quadratmeter bebaut, eine Solaranlage mit 176 Panels für den Eigenbedarf installiert, 1.200 Quadratmeter Teppich und Fliesen verlegt, eine Grünfläche mit knapp 1.000 Pflanzen bepflanzt und Platz im Lager für das Hab und Gut von circa 100 Haushalten geschaffen.

Über Dachser & Kolb

Dachser & Kolb ist seit über 60 Jahren der zuverlässige Partner für Möbel-, und Umzugslogistik. Die Tochter des Logistikdienstleisters Dachser mit Firmensitz in Kempten im Allgäu beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und ist an 14 Standorten in Deutschland vertreten.