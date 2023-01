Alexander Sauter wird neuer Director Sales bei Sonnen

Personalie

Das neue Gesicht des Director Sales: Alexander Sauter. Foto: Sonnen GmbH

Seit Januar ist Alexander Sauter neuer Director Sales DACH bei Sonnen. In dieser Position wird er sich der Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation sowie dem Wachstum von Sonnen in der DACH-Region widmen.

Sonnen ist seit 2010 im deutschen Speichermarkt aktiv. Die digitale Vernetzung seiner sonnenBatterien zu einem virtuellen Kraftwerk macht Sonnen zu einem international agierenden Anbieter für intelligente Stromspeicher. Das Unternehmen begrüßt nun seinen neuen Director Sales: Alexander Sauter.

Sauters Werdegang

Zuvor hat Alexander Sauter als Head of Expansion bei Sonnens Partner Enersol gearbeitet und signifikant zu dessen Wachstum beigetragen. Er ist daher bestens mit den Lösungen und den Vertriebskanälen von Sonnen sowie den Anforderungen des Photovoltaik- und Speichermarktes vertraut. Hinzu kommt seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Vertriebs-Positionen, angefangen beim klassischen aktiven Verkauf als Area Sales Manager bis hin zur Vertriebsleitung in Ostasien.

Mit Alexander Sauter vervollständigt Sonnen zum Jahresstart sein neues Führungsteam für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bereits 2022 wurden neue Vertriebsstrukturen geschaffen, und die Verantwortlichen für die Vertriebsregionen in DACH neu besetzt. Ziel ist es, die Positionierung des Unternehmens als Lösungsanbieter weiter auszubauen und die Zusammenarbeit mit Fachpartnern weiter zu intensivieren.

Die Zukunft des Unternehmens

„Für Sonnen ist klar, dass die Energiewelt der Zukunft einfach, dezentral und digital sein wird. Wir fordern das Energiesystem heraus und nutzen die Kraft unserer vernetzten Heimspeicher, um saubere Energie für alle bezahlbar zu machen. Leidenschaftlich und gemeinsam mit unseren Kunden sowie unseren Fachpartnern arbeiten wir daran, dass diese Zukunft schon heute zur Wirklichkeit wird. Unser Wachstum der letzten Jahre zeigt, wie schnell Fortschritt möglich ist, wenn Leidenschaft und Kreativität zusammenkommen”, erklärt Susan Käppeler, Country Managerin DACH und ergänzt: "Mit Alex Sauter haben wir einen erfahrenen Director Sales gewonnen, der von unserer Vision überzeugt ist und gemeinsam mit einem verstärkten Vertriebsteam und unseren Partnern den Markt in der DACH-Region auf das nächste Level bringen wird."

„Die Energiewende findet aktuell vor allem bei den Menschen zu Hause statt und das in einem noch nie dagewesenen Tempo. Für viele unserer Kunden – der sonnenCommunity –reicht das bloße Reden über die Energiewende nicht aus. Sie wollen die Energiewende selbst in die Hand nehmen. Ich freue mich darauf, mit unserem Vertriebs-Team und unserem engagierten Partner-Netzwerk noch mehr Geschwindigkeit in die Realisierung einer sauberen und bezahlbaren Energiewelt zu bringen“, fügt Alexander Sauter, Director Sales DACH, hinzu.