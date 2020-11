ABT Sportsline überzeugt bei zwei verschiedenen Awards

Die Marke ABT Sportsline steht seit 124 Jahren für Fortschritt und Performance. Dabei spielen laut dem Unternehmen die Grundwerte Innovationskraft, Qualität und Fahrspaß eine entscheidende Rolle. Das zeigen gleich drei erste und zwei zweite Plätze bei der Leserwahl „Sport Auto Award 2020“. Aber auch das jüngst nach zwölf Jahren komplett neu aufgesetzte Corporate Design legt eine Top-Performance an den Tag. Das dokumentiert die Special Mention beim German Design Award in der Kategorie Excellent Communications Design – Corporate Identity. Dabei handelt es sich um den seit 2011 vergebenen internationalen Premiumpreis des renommierten Rats für Formgebung. Die Fachjury urteilte: „Das neue Corporate Design vermittelt Dynamik, Kraft und Detailversessenheit. ABT Brandbar als zentrales Gestaltungselement und eine markante Formensprache schaffen einen einheitlichen Rahmen, der sofort Rennsport und automobile Leidenschaft signalisiert.“

Die Mission „New Corporate Design“ gelang mit Hilfe der Schindler Parent GmbH, einer Werbeagentur aus Meersburg am Bodensee. Sie entwickelte ie ABT Brandbar, die mit ihren drei Querbalken für die drei Unternehmens-Sparten ABT Sportsline, e-Line und Motorsport steht. Man findet es in Anzeigen und Plakaten genauso wie auf der Homepage, in der Geschäftskorrespondenz oder Pressemitteilungen. „Um die hohe Qualität unserer Arbeit widerzuspiegeln, braucht es einen ausdrucksstarken, einheitlichen Auftritt: dynamisch, progressiv, selbstbewusst und mit einem hohen Wiedererkennungswert“, erklärt Florian Schindlbeck, Head of Marketing and Press bei ABT Sportsline. Damit verkörpert die neue Corporate Identity genau das, was der weltgrößte Veredler für Fahrzeuge aus dem Audi- und VW-Konzern mit seinen sportlich-dynamischen Produkten ausdrückt.

Wie gut dieser Spirit beim Publikum ankommt, belegt die Leserwahl „Sport Auto Award 2020“, die vom gleichnamigen Automagazin veranstaltet wird. Zum 28. Mal wurden dabei die sportlichsten Serien- und Tuningfahrzeuge sowie die „Best Brands“ gekürt, 12.947 Menschen nahmen teil. ABT Sportsline bedankt sich bei den Lesern für das entgegengebrachte Markenvertrauen.