ABT SE gründet Joint Ventures in China

Expansion

Die ABT-Gruppe hat in China ein Joint Ventures mit den Namen „ABT Technologies (Guanghzou) Co., Ltd.“ gegründet. An diesem sind zudem Yotta und Dr. Cornelius Boersch beteiligt. Foto: ABT SE

Als strategischer Partner von ABT in China konnte die Yotta Automobile (Guangzhou) Co. Ltd. gewonnen werden, die mit 51 Prozent am Joint Venture beteiligt ist. Yotta ist ein chinesisches Unternehmen im Bereich Fahrzeugdigitalisierung und Elektrofahrzeuge. Die ABT-Konzerntochter ABT Sportsline hält am geplanten Joint Venture eine Beteiligung von 34 Prozent. Weiterer Partner ist der Investor Dr. Cornelius Boersch. Mit dem Joint Venture baut die ABT-Gruppe ihre Position im chinesischen Automotive-Markt aus.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Produktion von Sondereditionen

Die neu gegründete chinesische Gesellschaft erhält das Exklusivrecht, Veredelungsteile, Co-Branded Vehicles und Services unter der Marke ABT in China zu verkaufen. Im Fokus stehen dabei Modelle der VW-Gruppe, Audi-Modelle und die Veredelung von chinesischen Elektroautos. Die ABT-Gruppe schafft damit Synergien zwischen dem eMobility-Bereich und dem Veredelungsgeschäft. So sollen im Rahmen des Joint Ventures ABT-Sondereditionen in Zusammenarbeit mit Audi (FAW) in China produziert und vertrieben werden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Umsatz im dreistelligen Millionen-Bereich

Des Weiteren hat ABT Sportsline im Rahmen der chinesischen Expansion bereits MoU mit den großen chinesischen OEMs Sokon Group und GAC Motor Co., Ltd. (Guangzhou) unterzeichnet. Gemeinsam mit diesen Automobilherstellern plant ABT Sportsline die Produktion von Special Editions für den chinesischen Markt. Das Joint Venture soll nach derzeitiger Planung der ABT-Gruppe ein mittelfristiges Umsatzpotenzial im jährlichen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich generieren.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Weltweite Expansion

Die ABT-Gruppe erhält somit zusätzliche Exportchancen nach China sowie Einnahmen aus Lizenzgebühren. Durch die Einbindung der Partner vor Ort weist das Joint Venture zudem einen positiven Kosten-Nutzen-Faktor für die ABT-Gruppe auf. Das Joint Venture ist Teil der ABT-Strategie, die weltweite Präsenz mit Schwerpunkt Europa, USA und Asien weiter auszubauen. Schon heute ist die ABT-Gruppe in über 60 Ländern weltweit mit mehr als 900 ABT-Vertragshändlern vertreten.

Chinesischer Markt als Chance

Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT SE äußert sich hierzu folgendermaßen: „Das Joint Venture in China ist ein Meilenstein in der Firmengeschichte von ABT. Der chinesische Markt ist der größte Markt für PKW weltweit und die wachsende chinesische Mittelschicht schätzt hochwertige, individuelle Autos. Daneben bietet uns der Ausbau unseres Geschäfts in China die Chance, die starke Marke ABT sowie unsere Positionierung als Technologieführer im Bereich eMobility und Brennstoffzellen international weiter auszubauen. Wir freuen uns, unsere Marke, die für Made in Germany-Produkte steht, noch internationaler aufzustellen.“