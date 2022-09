Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

Wir haben die Antwort: Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen.

Ausbildungsbeginn

633 junge Menschen starten bei Dachser aus Kempten ins Berufsleben

Auszubildende und duale Studierende am Head Office von Dachser in Kempten. Foto: Dachser Group SE & Co. KG

Das Logistikunternehmen Dachser aus Kempten begrüßt 633 neue Mitarbeiter im Unternehmen. Wie die Arbeitsumgebung im Familienunternehmen aussieht und was die Neulinge in der Logistik-Branche erwartet.

607 neue Azubis haben beim Logistikunternehmen Dachser aus Kempten ihre Ausbildung gestartet. Im Oktober kommen 26 Studierende für ein duales Studium beim Familienunternehmen dazu. „Logistics is people business“ – gemäß diesem Ansatz soll laut Dachser das Unternehmen kontinuierlich in die Ausbildung seiner Fach- und Führungskräfte von morgen investieren. CEO von Dachser, Burkhard Eling betont: „In den anhaltend herausfordernden Zeiten sind engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr denn je entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmens.“ Weltweit 2.200 junge Menschen bei Dachser in Ausbildung und Studium Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Den größten Anteil des Neuzuwachses machen bei Dachser die Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen mit 273 Azubis aus. Die Zahl der Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer bleibt im Vergleich zu den Vorjahren erfreulicherweise konstant. 12 Frauen und 76 Männer haben sich für diese Berufsausbildung entschieden. Somit werden bei Dachser in Deutschland derzeit 248 Menschen zu Fahrern ausgebildet. Das Unternehmen aus Kempten betreut in Deutschland über alle Lehrjahrgänge hinweg 1.593 Auszubildende und 125 Studierende. Das führt zu einer Ausbildungsquote von rund zehn Prozent. Weltweit befinden sich etwa 2.200 junge Menschen bei dem Logistikdienstleister in Ausbildung und Studium. Menschen mit Leidenschaft für Logistik sind notwendig Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Die Logistik-Branche habe sich während der Corona-Pandemie als stabil und krisensicher erwiesen. „Auszubildende schlagen einen zukunftssicheren Weg ein, wenn sie sich für die Logistik entscheiden“, davon ist Eling überzeugt. Für Kundinnen und Kunden ist es wichtig, dass die Lieferketten reibungslos funktionieren. „Dafür sind in erster Linie kompetente und motivierte Menschen mit Leidenschaft für Logistik verantwortlich“, weiß der CEO von Dachser. Ergonomie in den Umschlaglagern für eine gute Arbeitsumgebung Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform „Um den Menschen bei Dachser eine gute Arbeitsumgebung zu bieten, sind wir mit den Mitarbeitenden im ständigen Dialog. Nur so gelingt es uns, deren Bedürfnisse optimal zu treffen“, resümiert Vera Weidemann, Corporate Director und Personalleiterin bei Dachser. Für die gewerblichen Mitarbeitenden gehe es dabei zum Beispiel um Kommunikation, Entwicklungspläne, Vergütungsmodelle, unterstützende und fördernde Führungsstrukturen sowie um Technologie-Einsatz und Ergonomie in den Umschlaglagern und Warehouses. Die persönliche Entwicklung soll bei den Auszubildenden gefördert werden Auch für Berufskraftfahrer soll laut Vera Weidemann ein attraktives Umfeld geboten sein: „Wir etablieren für sie ein auf ihre Herausforderungen zugeschnittenes Gesundheitsmanagement, professionalisieren weiterhin die Ausbildung und investieren in zusätzliche Parkmöglichkeiten für LKW an den Niederlassungen.“ Außerdem gehe es darum, Verantwortungsübernahme und Kreativität zu ermöglichen und auch das Lernen am Arbeitsplatz sowie die persönliche Entwicklung zu fördern. „Neben einer breiten Wissensvermittlung legt Dachser großen Wert auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie auf die Persönlichkeitsbildung und individuelle Betreuung, insbesondere bei den Auszubildenden und Studierenden.“