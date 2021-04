VR Bank wählt Spitze im Bezirk Bayerisch-Schwaben

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Dr. Hermann Starnecker aus Kaufbeuren bleibt an der Spitze des Bezirksverbands der Genossenschaften in Schwaben. Die Mitglieder wählten den Vorstandssprecher der VR Bank Augsburg-Ostallgäu erneut zu ihrem Bezirkspräsidenten. In diesem Jahr fanden die Gremienwahlen zum ersten Mal in digitaler Form statt. Komplettiert wird das Präsidium durch Georg Schneider (VR-Bank Handels- und Gewerbebank) und Wolfgang Seel (VR-Bank Neu-Ulm), welche ebenfalls im Amt bestätigt wurden.

Starnecker vertritt als Bezirkspräsident für weitere vier Jahre die Belange und Interessen der bayerisch-schwäbischen Genossenschaften nach außen wie nach innen. Er ist Repräsentant gegenüber Wirtschaft und Politik, steht aber auch als Ansprechpartner für die Anliegen einzelner Genossenschaften im Bezirk zur Verfügung. Der Bezirksverband Schwaben besteht aus 40 Kreditgenossenschaften, die in neun Kreisverbänden organisiert sind, sowie rund 200 genossenschaftliche Waren- und Dienstleistungsunternehmen. Bayernweit vereint der Genossenschaftsverband unter seinem Dach 223 Volks- und Raiffeisenbanken sowie über 1.000 ländliche und gewerbliche Genossenschaften. Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu freut sich über die Anerkennung, die ihr durch die erneute Wahl zuteilwird, bestätigt sie in einer Mitteilung. Sie bringe das Vertrauen in die Geschäftsführung und die Bedeutung der Bank für die Region zum Ausdruck.