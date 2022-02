Kaufbeurer Humedica erhält Spende von Inmotion

Der Welthunger ist auf dem gesamten Planeten vertreten und wird in der Zukunft durch demographische und klimatische Veränderungen sogar noch mehr Menschen als heute schon betreffen. Gründe wie diese, machen die ehrenamtliche Arbeit wie die der Humedica daher so wichtig. Weil niemand die Lösung des Problems aus der eigenen Tasche stemmen kann, braucht es die Hilfe vieler. Aus Bayerisch-Schwaben heraus, erhält die Kaufbeurer Organisation nun tatkräftige Unterstützung.

Die Filmproduktion Inmotion aus Kaltental unterstützt die Arbeit der internationalen Hilfsorganisation Humedica mit einer großzügigen Spende. Geschäftsführer Bastian Ried übergab dafür einen Scheck über 2.000 Euro an eine Mitarbeiterin Carina Freudig der Kaufbeurer Wohtätigkeitsorganisation. „Geben sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wir möchten andere Unternehmen dazu motivieren, ebenfalls zu spenden oder Humedica-Förderer zu werden“, so Inmotion Geschäftsführer Bastian Ried.

„Ohne Spender wie Inmotion wäre unsere Arbeit für Menschen in Not nicht möglich,“ bedankt sich Humedica-Mitarbeiterin Carina Freudig. Sie verweist zudem auf die aktuelle Hungerhilfe, welche sich verschlimmert haben soll: „Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Mangelernährung. Die Zahl der Menschen, die Hunger leiden ist in den letzten eineinhalb Jahren aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Sie liegt jetzt bei rund 811 Millionen Menschen. Jede Person, die Hunger leiden muss, ist eine zu viel. Deshalb wollen wir dieser Entwicklung mit unserer Arbeit entgegen steuern.“

Der Hauptsitz von Humedica e. V. ist in Kaufbeuren zu verorten. Unabhängig von einer Regierung leistet der Verein auf dem gesamten Globus seinen Beitrag im Kampf gegen den Welthunger. Seit 1979 ist Humedica in 90 Ländern mit Projekten vertreten, welche sich auf medizinische Katastropheneinsätze fokussieren. Zuletzt erhielt der Verein eine hohe Spendensumme durch die Kunden eines Supermarkts. Aber auch größere Unternehmen beteiligen sich an der Hilfe für ärmere Gesellschaftsschichten. So erbrachte jüngst die Sparkasse Kaufbeuren eine finanzielle Unterstützung.