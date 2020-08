Schreiner-Innung Kaufbeuren Marktoberdorf ehrt Gesellenstücke

Auch wenn Corona die festliche Preisverleihungsfeier verhinderte, prämierte eine Jury auch dieses Jahr die besten Gesellenstücke im Rahmen des Wettbewerbs „Die Gute Form“ der Schreiner-Innung Kaufbeuren Marktoberdorf. Das Gesellenstück zählt zusammen mit der praktischen Prüfung in der Lehrwerkstatt zur Praxisnote der zukünftigen Schreinergesellen. „Die Auszubildenden bekommen beim Gesellenstück bewusst keine Themenvorgabe. Kreativität und gute Ideen sind hier gefragt“, erläutert Reinhold Echtler, Obermeister der Schreiner-Innung Kaufbeuren Marktoberdorf, die Anforderungen. „Die jungen Leute können zeigen, was sie nach den drei Ausbildungsjahren drauf haben.“ „Rund 80 bis 100 Stunden haben die Auszubildenden gegen Ende der Lehre Zeit für die Planung und handwerkliche Umsetzung ihres persönlichen Gesellenstücks“, erklärt Christian Mayer, Lehrlingswart bei der Schreiner-Innung Kaufbeuren Marktoberdorf.

Vielfältigkeit bei Material und Funktionalität

Zwölf der angehenden Schreiner reichten ihr Gesellenstück beim diesjährigen Innungswettbewerb ein. „Mich hat die Vielfältigkeit der Arbeiten in Bezug auf Materialität und Funktionalität beeindruckt“, fand Jurorin Amica-Laura Westermayr, Architektin im Bauamt der Stadt Marktoberdorf. Ihre Jury-Kollegen Manfred Melzer von der Firma Layer in Marktoberdorf und Fabian Schneider, Fachlehrer an der Berufsschule Kaufbeuren, stimmten ihr zu: „Vom Backgammon bis zur Haustüre sind völlig verschiedene Dinge entstanden. Außerdem war von jeder Holzart etwas dabei.“

Die Preisträger und ihre Projekte

Nach mehreren Rundgängen und detailgenauen Betrachtungen der ausgestellten Holzarbeiten standen für die drei Juroren die Sieger fest: „Zeitgemäßes Design, harmonisch abgestimmte Materialkombination aus schlichter Eiche und einer Lederschreibeinlage, technische Raffinesse und eine filigrane Anmutung durch sich verjüngende Beine“, so lautete die Jury-Begründung für den Sekretär auf Platz eins. Angefertigt hat ihn Thomas Kaufmann, Auszubildender bei der Wagner Möbel Manufaktur.

Platz zwei ging an Nicolas Seifert von der Schreinerei Norbert Sturm für sein Backgammon-Spiel. „Geschickte Staumöglichkeit der Spielsteine und Würfel, welche durch eine raffinierte technische Ausführung beim Transport gesichert werden. Die Kombination der verschiedenen Furnierarten vermittelt dem Spielfeld eine hochwertige Anmutung. Das Walnussholz rundet in Verbindung mit der Furnierarbeit den eleganten Gesamteindruck ab“, lautete die Beurteilung.

Dritter Preisträger war Sebastian Schrägle von der Schreinerei Herbert Jocham. Zu seinem Schreibtisch führte die Jury aus, „durch die klare Linienführung und die helle Materialwahl lenkt bei diesem Schreibtisch nichts von der Arbeit ab. Die kontrastreichen dunklen Details, wie zum Beispiel die Schublade und der Kabelkanal lassen das Möbelstück jung und modern wirken.“

Schließlich erhielt Linda Schmidt, Auszubildende der Schreinerei Strobel Fensterbau, eine Belobigung für besondere Leistungen. „Eine Haustüre als Gesellenstück ist in unserer Innung nicht alltäglich“, stellte Obermeister Echtler anerkennend fest. Alle Preisträger sowie deren Ausbildungsbetriebe erhielten als Auszeichnung eine Urkunde der Schreiner-Innung über die Prämierung. Thomas Kaufmann wurde zudem mit einem Sachpreis der Sponsoring-Firma Layer, Nicolas Seifert und Sebastian Schrägle mit einer Geldprämie belohnt.